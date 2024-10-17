فعاليات ثقافية متنوعة ضمن مهرجان الدكتور وجيه البارودي للإبداع الشعري في حماة

حماة-سانا

تضمنت فعاليات مهرجان الدكتور وجيه البارودي للإبداع الشعري الذي أقامته مديرية الثقافة بحماة، نشاطات ثقافية متنوعة وجلسات شعرية وندوات فكرية لنخبة من الأدباء والشعراء، وذلك في قاعة المحاضرات بمديرية الثقافة بحماة.

وقدم الدكتور وليد سراقبي ندوة فكرية بعنوان “القيم والأخلاق في الشعر العربي” تحدث خلالها بأسلوب أكاديمي عن حضور مكارم الأخلاق في مسار الشعر العربي عبر عصوره كافة، إضافة إلى تقديم كل من رضوان السح وسامي طه ندوة بعنوان “الإنسانية في شعر وجيه البارودي” تناولت الجانب الإنساني بما يتعلق بالهاجس الأساسي لديه الذي يركز على قيم المدنية والحضارة والعلم.

وتجلى الحس الوطني والقومي بقصائد الشعراء المشاركين بالمهرجان مصطفى صمودي ومعاوية كوجان وحاتم العجي ويحيى كريج وعباس حيروقة وحسان عربش ورضوان حزواني وحسن بدوي وراما الرفاعي وميلينا عيسى وعبد الكريم حسن، كما تناولت قصائدهم مواضيع وجدانية إنسانية ووطنية.

وأكد مدير الثقافة سامي طه في تصريح لمراسلة سانا على دور وزارة الثقافة في رعاية الأدب وإعلامه وإتاحة الفرص لأصحاب الكلمة الفاعلة ليكونوا أصحاب التأثير في تطوير وتحديث الثقافة ودورها المحوري.

ولفت الدكتور موفق السراج إلى أهمية المهرجان لتنشيط الحراك الثقافي وانعكاساته الإيجابية بالارتقاء بالحس الجمالي، منوها بدور المهرجانات الثقافية في جذب واحتضان الجمهور الشاب.

سهاد حسن

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