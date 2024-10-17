العدو الإسرائيلي يكثف غاراته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق لبنانية عدة، ما أوقع خسائر مادية في الأبنية السكنية والبنى التحتية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو شن غارات على أطراف بلدات السكسكية والصرفند وبلدة الخيام، كما استهدف قرى قضاء صور وبنت جبيل.

وشنت طائرات العدو الحربية ثلاث غارات استهدفت منطقة وادي العيون بين القوزح وعيتا الشعب وياطر، كما تعرضت منطقة خيزران لغارة من الطيران الحربي المعادي.

واستهدف الطيران المعادي أيضاً بغارة بلدة البرج الشمالي، ما ألحق أضراراً جسيمة بعدد من المنازل، إضافة إلى سلسلة غارات استهدفت برعشيت وأطراف بيت ليف ورامية والمنطقة الواقعة بين كفركلا والعديسة وأطراف بلدة حانين.

إلى ذلك، أخلت عشرات المؤسسات بينها سفارتا النروج وأذربيجان مبنى في وسط بيروت، بعدما تلقت إدارته ثلاثة اتصالات من الكيان الإسرائيلي، وفق ما أكد مصدر أمني لبناني.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: “وردت ثلاثة اتصالات إلى إدارة المبنى، من “إسرائيل”، وكررت طلب إخلائه”، مضيفاً، “باعتبار أن الاتصالات تمّت عبر تطبيق، ولا يمكن التثبّت من مصدر ورودها ومدى جديتها، تم إخلاء المبنى الذي يضم عشرات المكاتب والشركات في وسط بيروت”.

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