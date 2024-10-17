التنسيق الروسي يوزع مساعدات إنسانية للوافدين اللبنانيين في اللاذقية

اللاذقية-سانا

قام عسكريون من مركز التنسيق الروسي في حميميم بتوزيع مساعدات إنسانية للوافدين اللبنانيين في اللاذقية.

وذكر مراسل سانا أن وفداً من العسكريين الروس التابعين لمركز التنسيق الروسي قام بتوزيع 6 أطنان من المساعدات الغذائية للوافدين اللبنانيين في منطقة البسيط بريف اللاذقية.

وتأتي هذه المساعدات دعماً للجهود الكبيرة التي تقوم بها سورية لاستضافة عشرات الآلاف من الوافدين اللبنانيين هرباً من العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على لبنان.

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