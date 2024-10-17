المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

واصلت المقاومة اللبنانية بعد ظهر اليوم استهداف مواقع العدو الإسرائيلي وتجمعات جنوده في عدد من المستوطنات.

وقالت المقاومة في بيانات لها: إنه”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه ‏استهدف مقاتلونا ولمرتين تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي عند بوابة مستوطنة مسكاف عام بصليات صاروخية، كما استهدفوا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي بين كفركلا والعديسة بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة”.

وفي بيانات أخرى، أكدت المقاومة أنها استهدفت تجمعاً ‏لجنود العدو في بلدة بليدا، كما استهدفت مستوطنة راموت نفتالي بصليات صاروخية.‏

وأعلنت المقاومة اللبنانية في وقت سابق اليوم تدمير4 دبابات للعدو الإسرائيلي فى مرتفع اللبونة جنوب لبنان فجر اليوم وإيقاع طواقمها بين قتيل وجريح.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen