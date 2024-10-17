لتطوير التعاون المشترك… مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق والمعهد العالي لإدارة ‏الأعمال ‏

دمشق-سانا
وقعت جامعة دمشق والمعهد العالي لإدارة الأعمال “هبا” اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير علاقات التعاون العلمي والتبادل الأكاديمي المشترك.
وبموجب المذكرة التي وقعها رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان وعميد المعهد الدكتور طلال عبود يتعاون الجانبان في افتتاح برامج أكاديمية وتأهيل وتخصص في إدارة الأعمال والعلوم المرتبطة بها، وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب والإمكانيات المتوافرة بين الطرفين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وتنص المذكرة على العمل لوضع أحدث الأدوات والوسائل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في متناول الطلبة وتأهيلهم وإثرائهم بالخبرات الواسعة التي تؤهلهم للإيفاء بمتطلبات سوق العمل المحلي والعربي والعالمي.
كما تشمل مجالات التعاون بين الطرفين وفقاً للمذكرة تبادل الخبرات والتجارب عبر عقد ورشات عمل وبرامج تدريبية واجتماعات دورية بين الفريقين، والعمل على إقامة المؤتمرات والندوات وورشات العمل التخصصية المشتركة، والتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات المتعلقة، وتقديم الدعم البرمجي واللوجستي، بما يخدم العملية التعليمية والبحثية والمساهمة في تنفيذ أنشطة النشر ذات الاهتمام المشترك وتبادل المنشورات والنشرات، والعمل على تحفيز ما تتطلبه عملية النشر في المجلات العالمية المحكمة، وتنظيم الاتفاقيات والمذكرات اللازمة في مجالات العمل.
هيلانه الهندي
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