لتطوير التعاون المشترك… مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق والمعهد العالي لإدارة ‏الأعمال ‏

دمشق-سانا‏

وقعت جامعة دمشق والمعهد العالي لإدارة الأعمال “هبا” اليوم مذكرة تفاهم ‏لتعزيز وتطوير علاقات التعاون العلمي والتبادل الأكاديمي المشترك.‏

وبموجب المذكرة التي وقعها رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان ‏وعميد المعهد الدكتور طلال عبود يتعاون الجانبان في افتتاح برامج أكاديمية ‏وتأهيل وتخصص في إدارة الأعمال والعلوم المرتبطة بها، وتشجيع تبادل ‏الخبرات والتجارب والإمكانيات المتوافرة بين الطرفين على أساس المساواة ‏والمنفعة المتبادلة.

وتنص المذكرة على العمل لوضع أحدث الأدوات والوسائل في مجال ‏تقنية المعلومات والاتصالات في متناول الطلبة وتأهيلهم وإثرائهم بالخبرات ‏الواسعة التي تؤهلهم للإيفاء بمتطلبات سوق العمل المحلي والعربي والعالمي.‏

كما تشمل مجالات التعاون بين الطرفين وفقاً للمذكرة تبادل الخبرات ‏والتجارب عبر عقد ورشات عمل وبرامج تدريبية واجتماعات دورية بين الفريقين، والعمل على إقامة المؤتمرات والندوات وورشات العمل التخصصية ‏المشتركة، والتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات المتعلقة، وتقديم ‏الدعم البرمجي واللوجستي، بما يخدم العملية التعليمية والبحثية والمساهمة في ‏تنفيذ أنشطة النشر ذات الاهتمام المشترك وتبادل المنشورات والنشرات، ‏والعمل على تحفيز ما تتطلبه عملية النشر في المجلات العالمية المحكمة، ‏وتنظيم الاتفاقيات والمذكرات اللازمة في مجالات العمل.‏

هيلانه الهندي

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