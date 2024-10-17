أحمد القرمش… طفل جديد يستعيد السمع بجهود البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند ‏حديثي الولادة

دمشق-سانا

منذ اللحظة الأولى لشعورها بعدم مقدرة طفلها على الانتباه للأصوات سارعت والدة الطفل أحمد القرمش بالتوجه إلى مراكز الكشف عن ‏نقص السمع التابعة للبرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع ‏عند حديثي الولادة، لإجراء الفحوصات اللازمة.

والدة الطفل أحمد أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أنه وبعد إجراء المسح السمعي ‏والتخطيط والفحوصات والإجراءات اللازمة لطفلها تم تحديد موعد لإجراء ‏عملية زراعة الحلزون لإعادة حاسة السمع لديه، متوجهة بنصيحتها للأهالي ‏عن ضرورة متابعة أطفالهم وإجراء الفحوصات اللازمة.‏

ولفتت إلى أنها تشعر بالسعادة الكبيرة لعودة السمع إلى طلفها وسماعه ‏صوتها.

عضو اللجنة الوطنية للمسح السمعي رئيسة قسم مسح الوليد في ‏مشفى تشرين العسكري بدمشق الدكتورة وفاء درويش، أوضحت أن الطفل هو أحد المستفيدين من البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع ‏عند حديثي الولادة، وهو خامس طفل تجرى له عملية زراعة الحلزون.‏

وأشارت درويش إلى أنه منذ انطلاق البرنامج كان الهدف الرئيسي له هو إجراء مسح سمعي لكل حديثي الولادة للتشخيص المبكر وتطبيق العلاج ‏المناسب، منوهة بدور إدارة الخدمات الطبية في البرنامج كونها شريكاً مهماً فيه، ‏والاستفادة الكبيرة من خبراتها في مجال المسح السمعي والتشخيص والتدخل.‏

وأوضحت درويش أنه قبل إجراء العملية يتم تقييم الطفل وتحديد المشاكل ‏التي تمنع الزراعة، إضاقة إلى إجراء الصور اللازمة والتحاليل المخبرية ‏وعرضها على اللجنة المختصة بالزراعة.‏

رئيس الشعبة الأذنية في المشفى الدكتور منذر اليوسف بين أن عمليات زرع ‏الحلزون تجرى في المشفى منذ عام 2006 وهو مجهز بكل اللوازم الضرورية ‏كالمنبه العصبي، مبينا أن هذه العملية هي الثانية التي تجرى للأطفال المستفيدين في المشفى ‏من البرنامج.

الاختصاصي في السمعيات عبد العزيز أصيل لفت إلى أنه وبعد إجراء ‏المسح السمعي لحديثي الولادة يتم في المشفى إجراء تخطيط جذع دماغ ‏وتخطيط ساحة حرة للتأكد من الحالة، ويخضع لجلسات أسبوعية للوصول إلى ‏أفضل تطور لغوي طبيعي للتواصل ويكون كباقي أقرانه الطبيعيين.‏

اختصاصي تقويم كلام ولغة في المشفى إبراهيم آل سليمان بين أنه بعد زرع ‏الحلزون يتم تقديم كامل الاحتياجات التي تتعلق بالتطور اللغوي ضمن ‏البروتوكولات العلمية الحديثة، سواء التأهيل السمعي أو التأهيل اللغوي، مشيراً ‏إلى أن كل طفل يدخل المشفى من البرنامج يخضع لجلسات دورية ‏للوصول به لأفضل وضع تطوري لغوي طبيعي ليستطيع التواصل كباقي ‏أقرانه الطبيعيين.

وتم إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي ‏الولادة في الـ 12 من آب العام الماضي، برعاية وحضور السيدة الأولى ‏أسماء الأسد، ويستهدف جميع الأطفال حديثي الولادة خلال الشهر الأول من ‏عمرهم في مختلف المحافظات.‏

راما رشيدي

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