ندوة لشبيبة الحسكة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ‏

الحسكة-سانا ‏

نظم فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة بالتعاون مع مديرية الصحة ‏فيها اليوم ندوة توعوية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن الحملة ‏الوطنية للتوعية حول المرض “الشهر الوردي”. ‏

وتضمنت الندوة التي أقيمت في المركز الثقافي العربي في مدينة الحسكة ‏رسائل توعية للفتيات والسيدات حول أهمية الكشف المبكر عن الإصابة لكونه ‏يعد عاملاً أساسياً في الشفاء.‏

وقدم اختصاصي أمراض الدم الدكتور هاشم هاشم عرضاً ‏عن المرض وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية، مؤكداً ضرورة الفحص ‏الذاتي، والسريري في حال الضرورة، لافتاً إلى أهمية تعزيز ثقافة مراجعة ‏مراكز الكشف المبكر، وعدم التردد بالفحص والمراقبة الدورية لضمان ‏السلامة من الإصابة.‏

وبين أمين فرع المنظمة مجد الحريث أن الندوة تأتي في إطار ‏المشاركة والمساهمة بالتوعية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ‏ومحاولة تزويد الفتيات المشاركات بمعلومات حول المرض وطرق الفحص ‏الذاتي.‏

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