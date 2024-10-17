ندوة لشبيبة الحسكة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ‏

الحسكة-سانا
نظم فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة بالتعاون مع مديرية الصحة فيها اليوم ندوة توعوية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن الحملة الوطنية للتوعية حول المرض “الشهر الوردي”.
وتضمنت الندوة التي أقيمت في المركز الثقافي العربي في مدينة الحسكة رسائل توعية للفتيات والسيدات حول أهمية الكشف المبكر عن الإصابة لكونه يعد عاملاً أساسياً في الشفاء.
وقدم اختصاصي أمراض الدم الدكتور هاشم هاشم عرضاً عن المرض وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية، مؤكداً ضرورة الفحص الذاتي، والسريري في حال الضرورة، لافتاً إلى أهمية تعزيز ثقافة مراجعة مراكز الكشف المبكر، وعدم التردد بالفحص والمراقبة الدورية لضمان السلامة من الإصابة.
وبين أمين فرع المنظمة مجد الحريث أن الندوة تأتي في إطار المشاركة والمساهمة بالتوعية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومحاولة تزويد الفتيات المشاركات بمعلومات حول المرض وطرق الفحص الذاتي.
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