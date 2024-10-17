وزير الإدارة المحلية يبحث مع وكيل وزارة الهجرة العراقية الجهود المشتركة للاستجابة لحاجات الوافدين من لبنان

دمشق-سانا‏

متابعة الإجراءات المتخذة لاستقبال الوافدين من لبنان إلى سورية بسبب ‏العدوان الإسرائيلي، وتأمين الاستجابة الإنسانية الطارئة لهم، ‏وتضافر الجهود السورية العراقية فيما يخص وصول عدد من الوافدين إلى ‏العراق، كانت أبرز القضايا التي تناولها اجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي ‏خريطة اليوم مع وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية كريم النوري.

الوزير خريطة عرض جملة الإجراءات التي بادرت الحكومة السورية ‏لاتخاذها بكل قطاع لتأمين متطلبات الوافدين منذ لحظة دخولهم ‏واستقبالهم في المعابر الحدودية، وتجهيز مراكز الإيواء مع تأمين ‏الاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية والصحية لهم.‏

بدوره أوضح النوري أن زيارته لسورية تأتي في إطار متابعة أوضاع ‏الوافدين اللبنانيين في سورية ومساعدتها في استجابتها وتقديم الدعم اللازم ‏لتخفيف المعاناة الإنسانية للوافدين إليها موجهاً الشكر لسورية التي استقبلت ‏الوافدين ووفرت كل احتياجاتهم. ‏

حضر الاجتماع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف ‏الحجيمي.‏

بشرى معلا

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