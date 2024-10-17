وزير الإدارة المحلية يبحث مع وكيل وزارة الهجرة العراقية الجهود المشتركة للاستجابة لحاجات الوافدين من لبنان

دمشق-سانا
متابعة الإجراءات المتخذة لاستقبال الوافدين من لبنان إلى سورية بسبب العدوان الإسرائيلي، وتأمين الاستجابة الإنسانية الطارئة لهم، وتضافر الجهود السورية العراقية فيما يخص وصول عدد من الوافدين إلى العراق، كانت أبرز القضايا التي تناولها اجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة اليوم مع وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية كريم النوري.
الوزير خريطة عرض جملة الإجراءات التي بادرت الحكومة السورية لاتخاذها بكل قطاع لتأمين متطلبات الوافدين منذ لحظة دخولهم واستقبالهم في المعابر الحدودية، وتجهيز مراكز الإيواء مع تأمين الاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية والصحية لهم.
بدوره أوضح النوري أن زيارته لسورية تأتي في إطار متابعة أوضاع الوافدين اللبنانيين في سورية ومساعدتها في استجابتها وتقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية للوافدين إليها موجهاً الشكر لسورية التي استقبلت الوافدين ووفرت كل احتياجاتهم.
حضر الاجتماع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي.
بشرى معلا
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