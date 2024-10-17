الخارجية: اعتداءات الاحتلال على المنطقة تتطلب من المجتمع الدولي مساءلته عن جرائمه وفضح رعاته الغربيين

دمشق-سانا

أكدت سورية أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على دول المنطقة وشعوبها تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية بحقه ومساءلته عن جرائمه وفضح رعاته الغربيين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه: يضيف الكيان الصهيوني المارق جريمة جديدة إلى قائمته الطويلة من الاعتداءات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تفضح سجله الدموي الإرهابي بحق دول المنطقة وشعوبها، حيث شن فجر اليوم عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً إحدى المناطق قرب مدخل مدينة اللاذقية، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة جراء نشوب حرائق كبيرة.

وأضافت الخارجية: إن كل الإدانات التي تم الإعراب عنها مراراً وتكراراً، من قبل سورية والدول الأخرى، لم تكف لوضع حد للانتهاكات الفاضحة لهذا الكيان، ما يتطلب التحرك العاجل، من قبل جميع دول العالم، لاتخاذ إجراءات فورية بحقه ومساءلته عن جرائمه وفضح رعاته الغربيين الذين باتوا من خلال توفير مظلة الدعم والحماية له، شركاء في هذا العدوان على دول المنطقة وشعوبها.

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