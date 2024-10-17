الرئيس الأسد يصدر مَراسيم بتعيين محافظين جدد لخمس محافظات

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مَراسيم تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة.

المرسوم 255 يقضي بما يلي:

– يعين السيد منهل نادر هناوي محافظاً لمحافظة دير الزور.

– يعين السيد المهندس أسعد يزيد الطوكان محافظاً لمحافظة درعا.

المرسوم 256 يقضي بما يلي:

– ينهى تعيين السيد عامر إسماعيل هلال محافظاً لمحافظة اللاذقية.

– يعين السيد الدكتور خالد وليد أباظه محافظاً لمحافظة اللاذقية.

المرسوم 257 يقضي بما يلي:

– ينهى تعيين السيد معن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة.

– يعين السيد المهندس كمال عبد الرحمن برمو محافظاً لمحافظة حماة.

المرسوم 258 يقضي بما يلي:

– ينهى تعيين السيد المهندس معتز أبو النصر جمران محافظاً لمحافظة القنيطرة.

– يعين السيد الدكتور طوني عزيز حنا محافظاً لمحافظة القنيطرة.

محافظ دير الزور الجديد منهل نادر هناوي:

مواليد ريف دمشق عام 1970

حاصل على إجازة بالاقتصاد من جامعة دمشق

حاصل على ماجستير بالإدارة العامة ودكتوراه بالاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة مصر الأمريكية الدولية

مدير الموازنة العامة بوزارة المالية من عام 2009 إلى عام 2017

معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق من عام 2017 وحتى عام 2024

نائب لمحافظ سورية لدى البنك الدولي منذ عام 2017

محافظ درعا الجديد المهندس أسعد يزيد الطوكان:

مواليد دير الزور عام 1971

حاصل على إجازة في الهندسة الزراعية من جامعة حلب عام 2000

مدير زراعة دير الزور من عام 2021 إلى عام 2022

عضو مجلس محافظة دير الزور منذ عام 2018

رئيس مجلس محافظة دير الزور منذ عام 2022 وحتى تعيينه محافظاً

محافظ اللاذقية الجديد الدكتور خالد وليد أباظة:

مواليد القنيطرة عام 1975

حاصل على إجازة في طب الأسنان من جامعة البعث عام 1997

أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في القنيطرة منذ عام 2017 وحتى تعيينه محافظاً

رئيس مجلس أمناء مؤسسة “سوريون” منذ عام 2022

محافظ حماة الجديد المهندس كمال عبد الرحمن برمو:

مواليد درعا عام 1967

حاصل على إجازة بالهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1967

مدير الخدمات الفنية في درعا منذ عام 2009 وحتى تعيينه محافظاً

رئيس فرع نقابة المهندسين في درعا منذ عام 2020

محافظ القنيطرة الجديد الدكتور طوني عزيز حنا:

مواليد عام 1973

حاصل على إجازة في طب الأسنان من جامعة تشرين عام 1996

عضو في مجلس الشعب للأدوار التشريعية الأول والثاني والثالث والرابع وحتى تعيينه محافظاً

عضو مجلس أمناء جامعة الحواش الخاصة منذ عام 2022