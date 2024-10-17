الاحتلال يواصل حصاره لشمال قطاع غزة منذ 13 يوماً وينفذ عمليات قتل وتهجير قسري

القدس المحتلة-سانا

يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي قصفه الواسع على شمال قطاع غزة وتدمير ونسف المنازل وتهجير سكانها قسريا، ومنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود.

وذكرت وكالة وفا أن جيش الاحتلال ينتهج سياسة التدمير الممنهج للمباني، والتهجير القسري للفلسطينيين في شمال القطاع، وخاصة بمخيم جباليا في ظل معاناة نحو 400 ألف فلسطيني في شمال القطاع من حصار مطبق، رافضين التهجير ومغادرة منازلهم نحو جنوب القطاع، بينما أعلن الدفاع المدني أن 200 ألف فلسطيني في مخيم جباليا يعيشون بدون طعام أو شراب أو دواء.

ومنذ بدء عدوانه واجتياحه البري شمال القطاع، يحاصر الاحتلال بلدة جباليا ومخيمها ويمنع الأهالي من النزوح إلى مدينة غزة المجاورة، ويأمرهم بالنزوح فقط عبر شارع صلاح الدين الممتد على طول شرق القطاع من شماله إلى جنوبه.

وهذا هو الاجتياح البري الثالث الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في السابع من تشرين الأول 2023.

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