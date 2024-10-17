العدو الإسرائيلي يشن غارات على عدد من القرى والبلدات جنوب لبنان

بيروت-سانا

شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، ما أسفر عن وقوع دمار في المنازل والبنى التحتية.

وشن طيران العدو خلال الليل وفجر اليوم غارات عدة مستهدفا الأحياء السكنية والمنازل والمباني في بلدات قناريت ودير قانون النهر والريحان وعنقون والبويضة والعديسة وعيتا الشعب وأرزون وشحور ومعركة وطورا وحانين، وسط تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي والمسّير.

كما تعرضت بلدات عيتا الشعب وراميا والقوزح ودبل وبيت ليف لقصف مدفعي معاد مباشر ونيران أسلحة ثقيلة استهدفت الأودية والأحراج المحيطة بالبلدات المذكورة.

وكانت المقاومة نفذت مساء أمس كمينا لقوات العدو التي حاولت التسلل عبر محور “رامية – القوزح – دبل”، وأوقعتهم بين قتيل ومصاب، وشوهدت المروحيات تدخل إلى مكان الاشتباك لنقلهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen