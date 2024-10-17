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انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار متوقعة في المنطقة الساحلية والشمالية

2024-10-17

دمشق-سانا‏

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في معظم ‏المناطق، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة والبادية حيث تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق ‏بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً ‏بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة، وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية ‏الغربية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويميل ليلاً للبرودة بشكل عام ‏ويكون بارداً على المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل الضباب في تلك المناطق.‏

وتكون الرياح غربية معتدلة تنشط أحياناً مع هبات تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

‎غداً توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو  2-3  درجات مئوية، ‏والجو غائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة في بعض المناطق الغربية، ‏وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية، ومائل للبرودة ليلاً بشكل عام، وبارد على ‏المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة في ساعات الصباح الباكر، مع احتمال تشكل ‏الضباب في المنطقة الوسطى والجنوبية والقلمون.‏

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:‏

‎الخميسالجمعةالسبت
دمشق27 / 1526 / 1325 / 12‏
القنيطرة26 / 1126 / 1124 / 8‏
درعا26  / 1526 / 1126 / 11‏
السويداء25 / 1325 / 1025 / 9‏
حمص27 / 1426 / 1025 / 9‏
حماة27 / 1325 / 1024 / 10‏
الحسكة31 / 1326 / 1126 / 11‏
اللاذقية29 / 2028 / 1827 / 18‏
طرطوس28 / 2127 / 1727 / 16‏
حلب31 / 1227 / 1026 / 10‏
إدلب26 / 1225 / 1024 / 10‏
دير الزور32 / 1628 / 1227 / 11‏
الرقة29 /  1525 / 1124 / 10

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