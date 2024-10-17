انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار متوقعة في المنطقة الساحلية والشمالية

دمشق-سانا‏

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في معظم ‏المناطق، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة والبادية حيث تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق ‏بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً ‏بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة، وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية ‏الغربية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويميل ليلاً للبرودة بشكل عام ‏ويكون بارداً على المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل الضباب في تلك المناطق.‏

وتكون الرياح غربية معتدلة تنشط أحياناً مع هبات تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

‎غداً توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-3 درجات مئوية، ‏والجو غائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة في بعض المناطق الغربية، ‏وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية، ومائل للبرودة ليلاً بشكل عام، وبارد على ‏المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة في ساعات الصباح الباكر، مع احتمال تشكل ‏الضباب في المنطقة الوسطى والجنوبية والقلمون.‏

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:‏