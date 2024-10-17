SCS-NET

فتح باب بيع بذار القمح والشعير بالسويداء لتنفيذ الخطة الزراعية ‏

2024-10-17

السويداء-سانا  ‏

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء اليوم فتح باب بيع بذار ‏القمح والشعير، لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2024- 2025.‏

وذكر مدير فرع المؤسسة نضال المحيثاوي في تصريح لمراسل سانا ‏أنه يتوفر لدى الفرع كميات من البذار المعقمة والمغربلة للقمح المحسن صنفي ‏شام 5 ودوما 3 بسعر 6000 ليرة سورية للكيلو الواحد، وللشعير ‏للصنف “فرات 2” بسعر 3700 ليرة للكيلو الواحد.  ‏

ودعا المحيثاوي الراغبين بالشراء إلى اصطحاب وثيقة التنظيم ‏الزراعي، وصورة عن البطاقة الشخصية.‏

وتبلغ خطة زراعة محصول القمح للموسم الحالي ‏34922 هكتاراً، وللشعير32459 هكتاراً. ‏

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

مع انتهاء الموسم… تسويق أكثر من 95 ألف طن قمح بدرعا

درعا-سانا وصلت كميات القمح المسوقة إلى فرع المؤسسة السورية للحبوب بدرعا بنهاية موسم التسويق

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved