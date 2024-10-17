فتح باب بيع بذار القمح والشعير بالسويداء لتنفيذ الخطة الزراعية ‏

السويداء-سانا
أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء اليوم فتح باب بيع بذار القمح والشعير، لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2024- 2025.
وذكر مدير فرع المؤسسة نضال المحيثاوي في تصريح لمراسل سانا أنه يتوفر لدى الفرع كميات من البذار المعقمة والمغربلة للقمح المحسن صنفي شام 5 ودوما 3 بسعر 6000 ليرة سورية للكيلو الواحد، وللشعير للصنف “فرات 2” بسعر 3700 ليرة للكيلو الواحد.
ودعا المحيثاوي الراغبين بالشراء إلى اصطحاب وثيقة التنظيم الزراعي، وصورة عن البطاقة الشخصية.
وتبلغ خطة زراعة محصول القمح للموسم الحالي 34922 هكتاراً، وللشعير32459 هكتاراً.
عمر الطويل
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