فتح باب بيع بذار القمح والشعير بالسويداء لتنفيذ الخطة الزراعية ‏

السويداء-سانا ‏

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء اليوم فتح باب بيع بذار ‏القمح والشعير، لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2024- 2025.‏

وذكر مدير فرع المؤسسة نضال المحيثاوي في تصريح لمراسل سانا ‏أنه يتوفر لدى الفرع كميات من البذار المعقمة والمغربلة للقمح المحسن صنفي ‏شام 5 ودوما 3 بسعر 6000 ليرة سورية للكيلو الواحد، وللشعير ‏للصنف “فرات 2” بسعر 3700 ليرة للكيلو الواحد. ‏

ودعا المحيثاوي الراغبين بالشراء إلى اصطحاب وثيقة التنظيم ‏الزراعي، وصورة عن البطاقة الشخصية.‏

وتبلغ خطة زراعة محصول القمح للموسم الحالي ‏34922 هكتاراً، وللشعير32459 هكتاراً. ‏

عمر الطويل

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