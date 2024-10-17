نيبينزيا: روسيا مستعدة لدعم مبادرات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة ونأمل ألا تقوم واشنطن بعرقلتها

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا استعداد موسكو لدعم مبادرات جديدة لمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بغزة نظراً لعدم تنفيذ القرار السابق الذي اتخذ في حزيران الماضي.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم “لسوء الحظ القرار 2735 الذي تم اعتماده في حزيران الماضي بإصرار من زملائنا الأمريكيين، لا يمكن أن يضمن وقف إطلاق النار لأنه مرتبط بنتائج مفاوضات مشكوك فيها للغاية، وهي علاوة على ذلك ليست جارية حتى الآن”.

وأعرب نيبينزيا عن أمله بأن تعترف واشنطن أخيراً بهذه الحقيقة الواضحة وألا تقوم بعد الآن بعرقلة مبادرات المجلس الجديدة ذات الصلة.

ويشن كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي عدواناً مدمراً على غزة خلف 42409 شهداء و99153 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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