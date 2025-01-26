زاخاروفا: أمريكا المستفيد الرئيسي من اعتداءات “إسرائيل” على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية وإيران

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من كل ما تقوم به “إسرائيل” من اعتداءات على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية وتهديد إيران ولا يمكن لواشنطن نزع مسؤوليتها عن ذلك.

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية في موسكو اليوم: “يتعين على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية عن وضع الأمور الناشئ في الشرق الأوسط ولا يحق لها نزع المسؤولية عن نفسها بهذا الصدد” موضحة أن خطر نشوب حرب كبيرة لا يزال ماثلاً في الوقت الذي تتهرب فيه واشنطن بكل الوسائل عن المسؤولية المباشرة في هذا الأمر وتمتنع عن ممارسة أي تأثير على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها.

ولفتت زاخاروفا إلى أن الأمر لا يقتصر على كونه مجالاً للمسؤولية فحسب لأن الأمريكيين أخذوا على أنفسهم مهمة رعاية ما يجري علماً بأنهم كانوا يعمدون على مدار سنوات كثيرة إلى إقناع الآخرين بعدم لزوم جهود الوساطة الدولية التي تعتبر عبثية برأيهم.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: إنه “يتعين على الولايات المتحدة التي قوّضت كل شيء تحمل المسؤولية عما فعلته ولا يحق لها التخلي عن هذه المسؤولية”.

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