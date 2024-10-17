زيادة مخصصات محافظة ريف دمشق من المحروقات ودعم قطاع النقل ‏الداخلي وإعادة تفعيل بعض الخطوط أهم مقترحات لجنتي نقل الركاب ‏والمحروقات

دمشق-سانا
طالبت لجنتا المحروقات ونقل الركاب في محافظة ريف دمشق بضرورة النظر في زيادة مخصصات المحافظة من المحروقات المخصصة لقطاع النقل بما يتناسب مع الحاجة الفعلية والعمل على توطين ونقل الآليات العاملة على خطوط المحافظة والتي تزود بالمحروقات من محطات محافظة دمشق إلى محطات ريف دمشق ونقل مخصصاتها من المحروقات.
وأشارت اللجنتان خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة برئاسة المحافظ أحمد خليل اليوم إلى ضرورة دعم قطاع النقل الداخلي بما يحقق تفعيل دوره في المساهمة بتخفيف أزمة النقل في المحافظة والنظر بإحداث شركة نقل داخلي خاصة بالمحافظة وتكثيف الدوريات على خطوط السير والتشدد في تطبيق قانون السير بحق جميع آليات النقل العامة المخالفة واقتراح ما يلزم من عقوبات وغرامات مالية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية لوضع هذا المقترح موضع التنفيذ.
وشدد أعضاء اللجنتين على تفعيل عمل لجان السير الفرعية في كل منطقة وناحية ومراقبة حركة آليات نقل الركاب بحيث تقوم بعملها بالشكل الأمثل والنظر بموضوع السماح بعودة الخطوط التي كانت تصل إلى مركز محافظة دمشق لأماكن وصولها السابقة بدلاً من المراكز التبادلية المقرر إحداثها في مناطق العباسيين والقابون ونهر عيشة ريثما يتم تفعيل هذه المراكز وتجهيزها وتأمين الآليات البديلة لنقل الركاب من هذه المراكز إلى مركز المدينة.
سفيرة اسماعيل
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