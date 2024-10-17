زيادة مخصصات محافظة ريف دمشق من المحروقات ودعم قطاع النقل ‏الداخلي وإعادة تفعيل بعض الخطوط أهم مقترحات لجنتي نقل الركاب ‏والمحروقات

دمشق-سانا

طالبت لجنتا المحروقات ونقل الركاب في محافظة ريف دمشق بضرورة ‏النظر في زيادة مخصصات المحافظة من المحروقات المخصصة لقطاع ‏النقل بما يتناسب مع الحاجة الفعلية والعمل على توطين ونقل الآليات العاملة ‏على خطوط المحافظة والتي تزود بالمحروقات من محطات محافظة دمشق ‏إلى محطات ريف دمشق ونقل مخصصاتها من المحروقات. ‏

وأشارت اللجنتان خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة برئاسة المحافظ أحمد ‏خليل اليوم إلى ضرورة دعم قطاع النقل الداخلي بما يحقق تفعيل دوره في ‏المساهمة بتخفيف أزمة النقل في المحافظة والنظر بإحداث شركة نقل داخلي ‏خاصة بالمحافظة وتكثيف الدوريات على خطوط السير والتشدد في تطبيق ‏قانون السير بحق جميع آليات النقل العامة المخالفة واقتراح ما يلزم من ‏عقوبات وغرامات مالية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية لوضع ‏هذا المقترح موضع التنفيذ.‏

وشدد أعضاء اللجنتين على تفعيل عمل لجان السير الفرعية في كل منطقة ‏وناحية ومراقبة حركة آليات نقل الركاب بحيث تقوم بعملها بالشكل الأمثل ‏والنظر بموضوع السماح بعودة الخطوط التي كانت تصل إلى مركز محافظة ‏دمشق لأماكن وصولها السابقة بدلاً من المراكز التبادلية المقرر إحداثها في ‏مناطق العباسيين والقابون ونهر عيشة ريثما يتم تفعيل هذه المراكز ‏وتجهيزها وتأمين الآليات البديلة لنقل الركاب من هذه المراكز إلى مركز ‏المدينة.‏

سفيرة اسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen