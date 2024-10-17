بمشاركة 70 شركة وطنية… افتتاح فعاليات معرض حلب الدولي بدورته ‏الخامسة

حلب-سانا
بمشاركة 70 شركة وطنية وخمسة أجنحة لسفارات إيران والهند والفلبين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا افتتحت مساء اليوم فعاليات معرض حلب الدولي بدورته الخامسة الذي تنظمه شركة نظام للمعارض بالتعاون مع غرفة صناعة حلب على أرض المدينة الرياضية في الحمدانية.
ويضم المعرض الذي يستمر أربعة ايام أجنحة لمنتجات الشركات الهندسية ومستلزمات البناء ومواد كهربائية والطاقة المتجددة والعزل والدهانات وأصناف المواد الغذائية والاستهلاكية والحلويات إضافة لمشاركة غرف الزراعة والتجارة والصناعة.
وأوضح مدير الشركة المنظمة علي نظام في تصريح للصحفيين أن إقامة معرض حلب الدولي يعتبر صلة وصل بين المنتج والموزع ورجال الأعمال لتطوير العمل الاقتصادي التجاري والصناعي في سورية وهو دليل على صمود مدينة حلب والتحدي للمستقبل وبداية تعافي الاقتصاد السوري منوهاً بأن محافظة حلب وبكل ما مر بها من صعوبات ما زالت محافظة على الإنتاج مضيفاً إن مشاركة عدد من السفارات الأجنبية الصديقة هو دليل على الاهتمام وتنشيط التعاون التجاري مع سورية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان إن هدف إقامة هذه المعارض في مدينة حلب الصناعية هو ترويج للمنتجات السورية ويعد نواة لإقامة معارض أكبر في المستقبل وخاصة مع مشاركة السفارات الأجنبية والذي يعتبر تعافياً للاقتصاد السوري منوهاً بتكامل عمل الصناعيين بحلب مع باقي الصناعيين في سورية.
وتحدث مازن دركلت مدير إنتاج عن تقديم شركته المعنية بالصناعات الهندسية لخطوط الإنتاج المختصة بالأغذية الخفيفة وآلات التعبئة والتغليف لأنواع البهارات والبذور وتم فيها مراعاة ظروف الإنتاج بالاعتماد على الطاقة الشمسية منوهاً بأن المعرض يعد تظاهرة اقتصادية تعكس تقدم الشركات الصناعية الوطنية وتحديه للظروف الصعبة.
وأوضح بسام الفقش مدير شركة لإنتاج المواد الغذائية من محافظة حمص أنه يشارك للمرة الأولى بالمعرض بمنتجات غذائية تستهلكها العائلة وخاصة الأطفال ويتطلع لبناء علاقات تجارية مع الفعاليات الاقتصادية المشاركة بحلب وتوسيع نقاط البيع والتشبيك مع الشركاء في غرف الصناعة والتجارة.
وقال معاون مدير عام الشركة العامة لإنتاج البطاريات السائلة بحلب المهندس محمد علو إنه بعد إعادة ترميم وتأهيل الشركة جراء الأضرار التي لحقت بها بسبب الإرهاب انطلقت بإنتاج أنواع جديدة ومختلفة القياسات من البطاريات وطرحها بالأسواق المحلية وتم وضع خطة للتحول بالإنتاج من يدوي إلى نصف آلي مع الاستمرار بتطوير العمل لإنتاج أصناف جديدة وبالتالي تحقيق المنافسة بالأسواق من حيث الأسعار وجودة المنتج.
وتحدث المنسق الإعلامي بشركة سيرياتيل إيهاب كزارة عن المسؤولية الاجتماعية للشركة لدعم القطاعات الحوية في سورية ومنها القطاع الاقتصادي مبدياً الحرص على الاستمرار بالمشاركة في المعرض لتقديم الخدمات المتعلقة بالاتصالات والعروض المميزة والهدايا المخصصة للزوار.
وقال زياد سمير ممثل شركة قيطاز لإنتاج أنواع السمنة إنه جاء من محافظة حماة للمشاركة بالمعرض وتقديم أنواع السمنة بأسعار منافسة ونوعية جيدة وذلك بالاعتماد على المواد الأولية المحلية التي ترضي أذواق المستهلكين.
شارك في افتتاح المعرض محافظ حلب حسين دياب وعدد من الفعاليات الاقتصادية.
قصي رزوق
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