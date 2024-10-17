بمشاركة 70 شركة وطنية… افتتاح فعاليات معرض حلب الدولي بدورته ‏الخامسة

حلب-سانا‏

بمشاركة 70 شركة وطنية وخمسة أجنحة لسفارات إيران والهند والفلبين ‏وإندونيسيا وجنوب إفريقيا افتتحت مساء اليوم فعاليات معرض حلب الدولي ‏بدورته الخامسة الذي تنظمه شركة نظام للمعارض بالتعاون مع غرفة ‏صناعة حلب على أرض المدينة الرياضية في الحمدانية.‏

ويضم المعرض الذي يستمر أربعة ايام أجنحة لمنتجات الشركات الهندسية ‏ومستلزمات البناء ومواد كهربائية والطاقة المتجددة والعزل والدهانات ‏وأصناف المواد الغذائية والاستهلاكية والحلويات إضافة لمشاركة غرف ‏الزراعة والتجارة والصناعة.

‏وأوضح مدير الشركة المنظمة علي نظام في تصريح للصحفيين أن إقامة ‏معرض حلب الدولي يعتبر صلة وصل بين المنتج والموزع ورجال الأعمال ‏لتطوير العمل الاقتصادي التجاري والصناعي في سورية وهو دليل على ‏صمود مدينة حلب والتحدي للمستقبل وبداية تعافي الاقتصاد السوري منوهاً ‏بأن محافظة حلب وبكل ما مر بها من صعوبات ما زالت محافظة على ‏الإنتاج مضيفاً إن مشاركة عدد من السفارات الأجنبية الصديقة هو دليل ‏على الاهتمام وتنشيط التعاون التجاري مع سورية. ‏

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان إن هدف إقامة هذه ‏المعارض في مدينة حلب الصناعية هو ترويج للمنتجات السورية ويعد نواة ‏لإقامة معارض أكبر في المستقبل وخاصة مع مشاركة السفارات الأجنبية ‏والذي يعتبر تعافياً للاقتصاد السوري منوهاً بتكامل عمل الصناعيين بحلب ‏مع باقي الصناعيين في سورية.

وتحدث مازن دركلت مدير إنتاج عن تقديم شركته المعنية بالصناعات ‏الهندسية لخطوط الإنتاج المختصة بالأغذية الخفيفة وآلات التعبئة والتغليف ‏لأنواع البهارات والبذور وتم فيها مراعاة ظروف الإنتاج بالاعتماد على ‏الطاقة الشمسية منوهاً بأن المعرض يعد تظاهرة اقتصادية تعكس تقدم ‏الشركات الصناعية الوطنية وتحديه للظروف الصعبة. ‏

وأوضح بسام الفقش مدير شركة لإنتاج المواد الغذائية من محافظة حمص أنه ‏يشارك للمرة الأولى بالمعرض بمنتجات غذائية تستهلكها العائلة وخاصة ‏الأطفال ويتطلع لبناء علاقات تجارية مع الفعاليات الاقتصادية المشاركة ‏بحلب وتوسيع نقاط البيع والتشبيك مع الشركاء في غرف الصناعة والتجارة.

وقال معاون مدير عام الشركة العامة لإنتاج البطاريات السائلة بحلب المهندس ‏محمد علو إنه بعد إعادة ترميم وتأهيل الشركة جراء الأضرار التي لحقت بها ‏بسبب الإرهاب انطلقت بإنتاج أنواع جديدة ومختلفة القياسات من البطاريات ‏وطرحها بالأسواق المحلية وتم وضع خطة للتحول بالإنتاج من يدوي إلى ‏نصف آلي مع الاستمرار بتطوير العمل لإنتاج أصناف جديدة وبالتالي تحقيق ‏المنافسة بالأسواق من حيث الأسعار وجودة المنتج.

وتحدث المنسق الإعلامي بشركة سيرياتيل إيهاب كزارة عن المسؤولية ‏الاجتماعية للشركة لدعم القطاعات الحوية في سورية ومنها القطاع ‏الاقتصادي مبدياً الحرص على الاستمرار بالمشاركة في المعرض لتقديم ‏الخدمات المتعلقة بالاتصالات والعروض المميزة والهدايا المخصصة للزوار‌‏.

‏وقال زياد سمير ممثل شركة قيطاز لإنتاج أنواع السمنة إنه جاء من محافظة ‏حماة للمشاركة بالمعرض وتقديم أنواع السمنة بأسعار منافسة ونوعية جيدة ‏وذلك بالاعتماد على المواد الأولية المحلية التي ترضي أذواق المستهلكين.

شارك في افتتاح المعرض محافظ حلب حسين دياب وعدد من الفعاليات ‏الاقتصادية. ‏

قصي رزوق

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