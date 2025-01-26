مقررون أمميون: اعتداء المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين يشكل تهديداً لحقهم في تقرير المصير

نيويورك-سانا

دعا مقررو الأمم المتحدة في نيويورك كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف اعتداءات مستوطنيه بحق المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تشكل تهديداً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقال المقررون في بيان لهم اليوم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن اعتداء المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين يشكل تهديداً آخر لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كما أن ترهيبهم وتقييد وصولهم إلى أراضيهم والاعتداءات عليهم، يقوضان إمكانية تأمين الأسر الفلسطينية احتياجاتهم من الغذاء.

وأوضح البيان أن المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون أخطر موسم قطف زيتون على الإطلاق جراء اعتداء المستوطنين، مبيناً أن قطف الزيتون هو أمر أساسي في حياة وثقافة الفلسطينيين، كما أن علاقة الشعب الفلسطيني بأشجار الزيتون هي بمثابة علاقتهم مع أجدادهم ومستقبلهم.

ومع دخول موسم قطف الزيتون، تزايدت وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي تمثلت في إجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم تحت تهديد السلاح، وسرقة محاصيلهم، وقطع أشجار الزيتون وحرقها.

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