تصدت لمسيرتين معاديتين… المقاومة اللبنانية توقع قتلى وجرحى بصفوف العدو الإسرائيلي في محيط بلدة القوزح

بيروت- سانا

أوقعت المقاومة اللبنانية عدداً من القتلى والجرحى فى صفوف قوات العدو الإسرائيلى خلال اشتباكات اليوم فى محيط بلدة القوزح من مسافة صفر كما تصدت وحدات دفاعها الجوي لمسيّرتين إسرائيليتين في أجواء الجنوب اللبناني واستهدفت عدداً من المواقع التابعة للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وذكرت المقاومة اللبنانية في بيانات منفصلة “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعًا عن لبنان وشعبه تصدت وحدات الدفاع الجوي لمسيرتين إسرائيليتين بصواريخ أرض جو في أجواء الجنوب ومنعتها من تحقيق أهدافها وأجبرتها على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية”.

وأشارت المقاومة إلى أن مقاتليها اشتبكوا بِمختلف أنواع الأسلحة مع قوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة القوزح من مسافة صفر وأردوا جنود العدو بين قتيل وجريح.

كما تمكن مقاتلو المقاومة من استهداف دبابة ميركافا بصاروخ مُوجّه في محيط بلدة راميا وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

كذلك استهدفت المقاومة كلاً من مدينة صفد المحتلة ومستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية واستهدفت بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في مواقع مسكفعام وتل القبع ووادي هونين وبين بلدتي العديسة ومركبا.

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