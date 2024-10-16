من تشرين إلى طوفان الأقصى… أمسية شعرية باتحاد كتاب حمص

حمص-سانا

تصدر الطابع الوطني في قصائد الشعراء الذين شاركوا في أمسية شعرية نظمها نادي أصدقاء اتحاد كتاب حمص.

واستهل الأمسية الشاعر حسن حربا بقصيدتين الأولى بعنوان قائد العروبة، والثانية أحب سورية وفيهما يتغنى بأمجاد سورية بجيشها وقائدها اللذين سطراً أعظم قيم الكرامة والانتصار.

وشارك الشاعر فاتك الباشا بقصيدة وجدانية تحمل الطابع الوطني بعنوان غادة البحر وتبرز فيها مشاعر إعجاب بين شاب سوري وفتاة تونسية باعدتهما المسافات ووحدتهما الألفة العربية.

وبنبرة حماسية استذكر الشاعر حسن كتوب في قصائده سلام الشجعان، ولن نهزم معاني البطولة المشرفة التي حققها الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية والتي تتلاقى اليوم مع ما يخطه الأبطال في غزة ولبنان من بطولات وانتصارات على مختلف الجبهات في مواجهة العدو الغاشم.

وكان للقصيدة الفلسطينية المقاومة حضورها المشرف بمشاركة الشاعر محمد دبدوب متباهياً بعشقه لدمشق أرض الرسالات السماوية ولجيشها البطل الذي سطر ملاحم الفداء وها هو اليوم يواصل الطريق لتحرير ما تبقى مع رفاقه أبطال طوفان الأقصى صناع النصر.

قدمت الأمسية الشاعرة ريما خضر، وحضرها جمهور من أعضاء اتحاد الكتاب والمنتدى الثقافي الفلسطيني.

حنان سويد

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