الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية إلى 16 شهيداً و52 جريحاً

بيروت- سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية في الجنوب اللبناني إلى 16 شهيداً و52 جريحاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قوله في بيان: إن الغارة المعادية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد 16 شخصاً وإصابة 52 بجروح.

وأعلن في محافظة النبطية بوقت سابق اليوم عن استشهاد رئيس بلدية المدينة وعدد من موظفي البلدية جراء غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي

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