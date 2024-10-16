الوزير خريطه يبحث سبل التعاون مع القائم ‏بأعمال السفارة اللبنانية وممثل صندوق ‏الأمم المتحدة للسكان

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس لؤي خريطه ‏مع القائم ‏بأعمال السفارة اللبنانية بدمشق طلال ضاهر سبل تعزيز التنسيق والتعاون، وخاصة في الظروف الحالية مع استمرار العدوان الإسرائيلي السافر على لبنان الشقيق ‏والذي يستوجب المتابعة الدائمة لتقديم الاستجابة الطارئة والمناسبة للوافدين والاستجابة ‏المخططة تحسباً لحدوث موجات وفود جديدة.‏

ونوه الوزير خريطه خلال اللقاء بجهود المؤسسات الرسمية والمجتمعية ودورها ‏لتقديم الاستجابة لكل الوافدين إلى سورية، وكذلك تسهيل إيصال قوافل المساعدات ‏الإنسانية إلى لبنان.‏

من جانبه شكر ضاهر الحكومة السورية على كل الجهود التي قامت بها لتسهيل ‏دخول اللبنانيين وتأمين احتياجاتهم من خلال الاستجابة الطارئة لهم، مشيراً لأهمية ‏التنسيق المستمر بين الجانبين لمتابعة أوضاع اللبنانيين الموجودين في سورية والعمل ‏لتأمين الاستجابة اللازمة لهم.‏

كما بحث الوزير خريطه ‏مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ‏سورية مورييل ‏مافيكو والوفد المرافق أوجه التعاون المشترك والتقدم الحاصل في تنفيذ خطط العمل ‏المشتركة بين الوزارة والصندوق وآفاق تطويرها عبر تنفيذ مشاريع جديدة.‏

وتطرق الاجتماع لبحث الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان، وما قدمه صندوق الأمم ‏المتحدة للسكان في ‏سورية لدعم جهود الاستجابة التي قامت بها الحكومة السورية ‏حيث عرض الوزير خريطه الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية ‏للوافدين اللبنانيين.‏

من جانبها أشارت مافيكو إلى دور الوزارة وإسهامها في تسهيل عمل الصندوق، كما ‏عرضت نشاطات الصندوق في سورية‏ والمساهمة التي قدمها في الاستجابة المقدمة ‏للوافدين بالتعاون مع الشركاء المحليين، ووجهت الشكر لكل الجهود والتسهيلات ‏المقدمة للصندوق لتسهيل نقل المواد والمستلزمات والتجهيزات وإيصالها للوافدين.‏

بشرى معلا

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