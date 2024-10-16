التعليم العالي تعلن مفاضلة منح التبادل الثقافي مع روسيا الاتحادية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مفاضلة منح التبادل الثقافي مع روسيا ‏الاتحادية للمرحلة الجامعية الأولى والمعاهد التقانية والدراسات العليا للعام الدراسي ‌2026-2027 وذلك في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات والمعاهد ‏الروسية. ‏

وتضمن إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخةً منه اليوم آلية التقدم والأوراق المطلوبة ‏للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية السورية العامة بفرعها العلمي أو‏ الأدبي أو الثانوية المهنية دورة عام 2023 أو دورة عام 2024 حيث يبدأ ‏تقديم الطلبات إلى مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة، اعتباراً من يوم الأحد 20-10-2024 ولغاية يوم الإثنين 23-12-2024.

وتأتي هذه المنح استناداً إلى البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي الموقع بين ‏سورية و‏روسيا. ‏

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات من ‏خلال موقعها الإلكتروني. ‏

هيلانه الهندي

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