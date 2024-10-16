التعليم العالي تعلن مفاضلة منح التبادل الثقافي مع روسيا الاتحادية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مفاضلة منح التبادل الثقافي مع روسيا الاتحادية للمرحلة الجامعية الأولى والمعاهد التقانية والدراسات العليا للعام الدراسي 2026-2027 وذلك في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات والمعاهد الروسية.
وتضمن إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخةً منه اليوم آلية التقدم والأوراق المطلوبة للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية السورية العامة بفرعها العلمي أو الأدبي أو الثانوية المهنية دورة عام 2023 أو دورة عام 2024 حيث يبدأ تقديم الطلبات إلى مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة، اعتباراً من يوم الأحد 20-10-2024 ولغاية يوم الإثنين 23-12-2024.
وتأتي هذه المنح استناداً إلى البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي الموقع بين سورية وروسيا.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال موقعها الإلكتروني.
هيلانه الهندي
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