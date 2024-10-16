شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون خلال الساعات الأخيرة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال استهدفت مركبةً في قرية الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، أغلبهم نساء وأطفال وبجروح خطيرة، وسط استمرار القصف المدفعي الكثيف شمال مخيم النصيرات.

وفي شمال القطاع الذي لا يزال يعاني كارثةً إنسانيةً غير مسبوقة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن العناية المركزة في مستشفيات الشمال توقفت تماماً بسبب نفاد الوقود، ولم تصل أي مساعدات إليه منذ بدء العدوان قبل 11 يوماً.

وفي الأثناء واصل الاحتلال نسفه المباني السكنية بمنطقة الفالوجا وأطلق طيرانه النار تجاه منازل الفلسطينيين غرب مخيم جباليا شمال القطاع، بينما قصف بالمدفعية محيط محطة تمراز بالمخيم، وأحرق عدة منازل في محيط شارع أحمد ياسين من الجهة الشمالية له.

كما قصف طيران الاحتلال بالقنابل مربعاً سكنياً في منطقة أبو شريعة في حي الصبرة بمدينة غزة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع لليوم الـ 376 إلى 42409 شهداء و99153 جريحاً.

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