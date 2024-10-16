خدمات صحية عديدة تشمل اللقاحات والرعاية الأولية تقدم للوافدين من لبنان جراء عدوان الاحتلال

دمشق-سانا

خدمات صحية عديدة تقدم للوافدين من لبنان منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، من بينها خدمات اللقاح، وذلك ضمن حملة اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة أطفال الوافدين ‏المتسربين ‏وتعزيز اللقاح الروتيني لديهم.

عدد من الأهالي الوافدين من لبنان أكدوا في تصريح لـ سانا أنه منذ وصولهم لسورية أجريت لهم الفحوصات اللازمة وزودوا بالأدوية في حال الحاجة، إضافة إلى تحري الحالة التلقيحية لدى أطفالهم، منوهين بالخدمات الصحية التي تلقونها سواء في المعبر وفي النقاط الطبية ومراكز الإقامة.

وخلال تقديم اللقاح لطفلها أوضحت نور الهدى حسن “القادمة من النبطية” أنه تم اليوم استكمال اللقاحات المستحقة لطفلها وإعطاؤه جميع الفيتامينات التي يحتاجها ولم يحصل عليها في لبنان بسبب الظروف، متوجهة بالشكر للكادر الطبي في المركز الذي يقدم الخدمات بكل محبة.

بدوره سالم مصطفى “القادم من جنوب لبنان” ثمن الجهود التي يبذلها العاملون الصحيون الموجودون في المركز، وتأمين اللقاحات واستكمالها وضمان وقاية الأطفال من الأمراض.

رئيس برنامج اللقاح بمديرية صحة ريف دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق أوضح أن حملة اللقاح يستفيد منها أطفال الأسر الوافدة من لبنان مع الرعاية الصحية الأولية للأطفال والنساء منذ لحظة دخولهم سورية، لافتاً إلى أنه في مركز إيواء الحرجلة فريقان للقاح ثابت ومتنقل لتقديم اللقاحات الضرورية لجميع الأطفال في المركز وحمايتهم من عشرة أمراض خطيرة.

مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس بين أنه منذ بداية دخول الوافدين عبر معبر جديدة يابوس، يتم تقديم جميع الخدمات الصحية بشكل مجاني وكامل، ورفد النقطة الطبية الموجودة في الحدود بعدد أطباء إضافي، حيث وصل عددهم في المعبر إلى 10 أطباء ومثلهم من الممرضين، مع تخصيص 4 سيارات إسعاف إحداها عيادة متنقلة قدمت حتى الآن نحو 4000 خدمة صحية، من ضمنها اللقاح والصحة الإنجابية والتغذية والدعم النفسي، إضافة إلى نقل أكثر من 70 حالة إسعافية إلى مشافي دمشق وريفها.

وأوضح الدكتور نعنوس أن عدد الوافدين في مركز الإقامة بالحرجلة وصل إلى 300 أسرة تضم 1000 فرد تقدم لهم الاحتياجات الإغاثية اللازمة، مشيراً إلى أن مديرية الصحة افتتحت نقطة طبية في الـ 29 من أيلول الماضي تضم طبيبين وأربعة ممرضين لتقديم جميع المعاينات اللازمة على مدار الساعة، وتم تخصيص سيارتي إسعاف وعيادة متنقلة وفريق جوال، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث بلغ عدد الخدمات الصحية المقدمة في الحرجلة نحو 700 من ضمنها 100 خدمة رعاية صحية أولية.

يشار إلى أنه رغم الإمكانيات المحدودة بسبب ظروف الحرب والحصار الجائر على سورية وصل العدد الإجمالي للخدمات الطبية في جميع المعابر ومراكز الإيواء إلى الآن 42671 خدمة، منها 4403 لقاحات روتينية للأطفال، و82 لقاح الكزاز للسيدات في سن الإنجاب، و200 خدمة ترصد للأمراض المشمولة باللقاح.

راما رشيدي وبشرى برهوم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen