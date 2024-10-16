هيئة الإشراف على التأمين: إطلاق وثيقة تأمين الطاقة الشمسية المنزلية

دمشق-سانا‏

وقعت شركات التأمين العامة والخاصة وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين ‏اتفاقية خاصة للتأمين على مشروعات الطاقة الشمسية من الأخطار كافة بما فيها ‏أخطار الطبيعة.

‏ووفق بيان لهيئة الإشراف على التأمين نشرته على صفحتها عبر فيسبوك ‏اليوم، تشترك جميع الشركات الموقعة على الاتفاقية بتأمين كل مشروع، وتقوم ‏شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بإدارة أعمال هذه الاتفاقية في إطار ‏قرارات اللجنة الفنية لمجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة “التي تعتبر ‏السلطة التنفيذية العليا لها”، وترأسها الهيئة وتتمثل فيها الشركات أيضاً. ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاقية تمثل حافزاً للتوسع في مشروعات الطاقة ‏البديلة، موضحة أنه تم اقتراح نموذج لوثيقة تأمين الطاقة الشمسية المنزلية ‏لتكون وثيقة استرشادية، وتمت الموافقة على إطلاقها لمن يرغب من الشركات، ‏بحيث تغطي أضرار الحريق لتجهيزات الطاقة الشمسية ومحتويات المنزل ‏والمسؤولية المدنية تجاه الغير بحد مالي معين “الضرر الذي تسببه للجوار”، ‏ويعود الإعلان عن هذا المنتج لكل شركة وفق ما تراه مناسباً.‏

طارق السيد

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