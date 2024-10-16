هيئة الإشراف على التأمين: إطلاق وثيقة تأمين الطاقة الشمسية المنزلية

دمشق-سانا
وقعت شركات التأمين العامة والخاصة وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين اتفاقية خاصة للتأمين على مشروعات الطاقة الشمسية من الأخطار كافة بما فيها أخطار الطبيعة.
ووفق بيان لهيئة الإشراف على التأمين نشرته على صفحتها عبر فيسبوك اليوم، تشترك جميع الشركات الموقعة على الاتفاقية بتأمين كل مشروع، وتقوم شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بإدارة أعمال هذه الاتفاقية في إطار قرارات اللجنة الفنية لمجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة “التي تعتبر السلطة التنفيذية العليا لها”، وترأسها الهيئة وتتمثل فيها الشركات أيضاً.
وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاقية تمثل حافزاً للتوسع في مشروعات الطاقة البديلة، موضحة أنه تم اقتراح نموذج لوثيقة تأمين الطاقة الشمسية المنزلية لتكون وثيقة استرشادية، وتمت الموافقة على إطلاقها لمن يرغب من الشركات، بحيث تغطي أضرار الحريق لتجهيزات الطاقة الشمسية ومحتويات المنزل والمسؤولية المدنية تجاه الغير بحد مالي معين “الضرر الذي تسببه للجوار”، ويعود الإعلان عن هذا المنتج لكل شركة وفق ما تراه مناسباً.
طارق السيد
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