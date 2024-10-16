باستطاعة 120 لوحاً شمسياً… استثمار أول وحدة طاقة كهروضوئية في محطة أبقار ‏جب رملة بحماة

حماة-سانا ‏

باشرت المؤسسة العامة للمباقر باستثمار أول وحدة طاقة شمسية كهروضوئية ‏باستطاعة 120 لوحاً لتشغيل آبار المياه في محطة أبقار جب رملة في محافظة ‏حماة.

‏وبين المدير العام للمؤسسة المهندس تمام ديوب في تصريح لـ سانا أن هذه الوحدة هي ‏أولى وحدات الطاقة الشمسية التي تركب بمحطات الأبقار التابعة للمؤسسة باستطاعة ‌60 حصاناً، والهدف منها توفير الطاقة المستمرة المغذية لآبار المياه التابعة للمحطة ‏والتي ستسهم بشكل فعال في خدمة المحطة وتأمين المياه لها.‏

وأشار ديوب إلى أن المؤسسة تقوم بتركيب وحدتي طاقة شمسية، الأولى في محطة ‏أبقار فديو باللاذقية، والثانية في محطة أبقار حمص، استطاعة كل منهما 35 ‏حصاناً.‏

من جانبه لفت مدير المحطة المهندس محمد برهوم إلى أن هذه الوحدة الكهروضوئية ‏يتم استثمارها في خدمة المشروع الزراعي التابع للمحطة والمخصص لزراعة ‏المحاصيل العلفية وبخاصة الصيفية، ويمكنها إرواء مساحة 500 دونم من مجمل ‏المساحة الزراعية البالغة 2000 دونم، إلى جانب استخدامها في توفير المياه لخدمة ‏قطيع الماشية في المحطة. ‏

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