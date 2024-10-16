باستطاعة 120 لوحاً شمسياً… استثمار أول وحدة طاقة كهروضوئية في محطة أبقار ‏جب رملة بحماة

حماة-سانا
باشرت المؤسسة العامة للمباقر باستثمار أول وحدة طاقة شمسية كهروضوئية باستطاعة 120 لوحاً لتشغيل آبار المياه في محطة أبقار جب رملة في محافظة حماة.
وبين المدير العام للمؤسسة المهندس تمام ديوب في تصريح لـ سانا أن هذه الوحدة هي أولى وحدات الطاقة الشمسية التي تركب بمحطات الأبقار التابعة للمؤسسة باستطاعة 60 حصاناً، والهدف منها توفير الطاقة المستمرة المغذية لآبار المياه التابعة للمحطة والتي ستسهم بشكل فعال في خدمة المحطة وتأمين المياه لها.
وأشار ديوب إلى أن المؤسسة تقوم بتركيب وحدتي طاقة شمسية، الأولى في محطة أبقار فديو باللاذقية، والثانية في محطة أبقار حمص، استطاعة كل منهما 35 حصاناً.
من جانبه لفت مدير المحطة المهندس محمد برهوم إلى أن هذه الوحدة الكهروضوئية يتم استثمارها في خدمة المشروع الزراعي التابع للمحطة والمخصص لزراعة المحاصيل العلفية وبخاصة الصيفية، ويمكنها إرواء مساحة 500 دونم من مجمل المساحة الزراعية البالغة 2000 دونم، إلى جانب استخدامها في توفير المياه لخدمة قطيع الماشية في المحطة.
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