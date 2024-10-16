وزارة الصحة الفلسطينية: العناية المركزة في مستشفيات شمال قطاع غزة توقفت تماماً بسبب نفاد الوقود، ولم تصل أي مساعدات إليه منذ بدء العدوان قبل 11 يوماً

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدكتور المقداد يلتقي عبد الهادي ويؤكد دعم سورية الدائم للقضية الفلسطينية
2024-10-16
بوغدانوف يؤكد عقد اجتماع ضمن صيغة أستانا حول سورية قبل نهاية العام الجاري
2024-10-16
منتخب سورية الأول لكرة القدم وصيفاً لبطولة كأس ملك تايلاند الودية
2024-10-14
سورية تطالب المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة الاحتلال عن جرائمه
2024-10-14
14 ميدالية منوعة حصيلة منتخبنا في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة
2024-10-13
أقامها اتحاد الكتاب العرب والسفارة الفنزويلية… “مع السلام وضد الفاشية” ندوة حوارية بدمشق
2024-10-12
السفير الضحاك: مجلس الأمن مُطالب بوقف اعتداءات الاحتلال على سورية وعدوانه على فلسطين ولبنان
2024-10-10
محليات
أضرار مادية جراء حريق نشب بمنزل في الزاهرة الجديدة
2024-10-16
جريح الوطن ينهي تسليم الحقائب المدرسية والقرطاسية لأبناء الجرحى
2024-10-16
الأمانة السورية للتنمية في حلب تواصل تقديم الخدمات المتوافرة للوافدين من لبنان
2024-10-16
اجتماع برئاسة الدكتور الجلالي.. تقديم تسهيلات إضافية لمشاريع ترميم المباني المتضررة جراء الزلزال في المدن القديمة والأسواق التراثية
2024-10-16
مدير المركز الوطني للزلازل لـ سانا: تسجيل هزات ارتدادية ضعيفة في المناطق الشرقية والشمالية
2024-10-16
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار
2024-10-16
ابتكارات ومشروعات تطبيقية في معرض كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق
2024-10-15
رياضة
صطوف المحمد…تألق في بطولات التايكوندو وتميز في التدريب والتحكيم
2024-10-16
اختتام بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية للفنون القتالية برياضة الجوجيتسو
2024-10-16
مصر تتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد فوزها على موريتانيا
2024-10-16
ألمانيا تتغلب على هولندا وفرنسا على بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية
2024-10-14
منتخب سورية الأول لكرة القدم وصيفاً لبطولة كأس ملك تايلاند الودية
2024-10-14
إعلان تشكيلة منتخب سورية الأول لكرة القدم في مباراته مع نظيره التايلندي في نهائي بطولة كأس ملك تايلاند
2024-10-14
نتائج جيدة للسويداء في بطولة الجمهورية بألعاب القوى للرياضات الخاصة
2024-10-14
اقتصاد
قطاف مساحة 4 آلاف هكتار من القطن في الحسكة
2024-10-16
الذهب يرتفع 8 آلاف ليرة في السوق المحلية
2024-10-16
لايقه: خارطة الاستثمار في مجال الثروات الباطنية تتضمن 18 فرصة استثمارية
2024-10-16
بدء بيع بذار القمح المعقمة والمغربلة لفلاحي درعا
2024-10-16
التجارة الخارجية تعلن عن مزاد لبيع 167 آلية متنوعة لدى فرعها بدمشق
2024-10-16
الزراعة تحدد مكان عيد الشجرة المركزي وتطلق حملات تشجير وطنية
2024-10-15
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية… افتتاح مشروع “دهب عتيق” في مشتى الحلو بطرطوس
2024-10-15
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الدكتور المقداد يلتقي عبد الهادي ويؤكد دعم سورية الدائم للقضية الفلسطينية
الوزير مرتيني: تقديم المزيد من الإعفاءات فيما يخص عقد المقاولة لأعمال الترميم والتدعيم في المدن القديمة والأسواق التراثية
اجتماع برئاسة الدكتور الجلالي.. تقديم تسهيلات إضافية لمشاريع ترميم المباني المتضررة جراء الزلزال في المدن القديمة والأسواق التراثية
التعليم العالي توضح أسباب عدم وجود قرار ترفع إداري لهذا العام
مجلس الوزراء: استمرار إيقاف العمل بقرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي من قبل المواطنين ومن في حكمهم
خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء يوافق على تحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة
جراء العدوان الإسرائيلي الفاشي… وافدون لبنانيون يروون معاناتهم وما تقدمه سورية لاحتضانهم
بشأن سعر اللوحات الجديدة للمركبات… النقل تصدر توضيحاً
وزارة الصحة الفلسطينية: العناية المركزة في مستشفيات شمال قطاع غزة توقفت تماماً بسبب نفاد الوقود، ولم تصل أي مساعدات إليه منذ بدء العدوان قبل 11 يوماً
2024-10-16
2024-10-16
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