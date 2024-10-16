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وزارة الصحة الفلسطينية: العناية المركزة في مستشفيات شمال قطاع غزة توقفت تماماً بسبب نفاد الوقود، ولم تصل أي مساعدات إليه منذ بدء العدوان قبل 11 يوماً

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