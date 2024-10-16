الجيش الروسي يحرر بلدتين جديدتين ويسقط 56 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تحرير بلدة نيفسكويه في لوغانسك وبلدة كراسني يار في دونيتسك، والقضاء وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة لقوات كييف وإسقاط 56 مسيرة على مختلف المحاور.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة بأن قوات “الشمال” الروسية طهرت مناطق جديدة على محوري فولتشانسك وليبتسوفسكي من جيش نظام كييف في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وكبدته 40 جندياً، ودمرت له مدافع وآليات وموقعاً لتجميع المسيرات.

وحسب الوزارة، حررت قوات “الغرب” الروسية بلدة نيفسكويه في جمهورية لوغانسك وصدت 5 هجمات وكبدت القوات المهاجمة 430 قتيلاً، ودمرت لها دبابة ومدافع غربية ومستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية وآليات أخرى.

وحررت قوات “المركز” بلدة كراسني يار في جمهورية دونيتسك، وصدت 10 هجمات، وكبدت القوات المهاجمة 465 قتيلاً، ودمرت لها مدافع وآليات ومدرعتين وأسلحة غربية، كما حسنت قوات “الجنوب” مواقعها وصدت 7 هجمات وكبدت قوات كييف 710 عسكريين، ودمرت لها مدافع غربية وآليات، وعززت قوات “الشرق” مواقعها في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه، وصدت هجوما خسرت خلاله القوات المهاجمة 100 عسكري وآليات ومدافع غربية، فيما ألحقت قوات “دنيبر” خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 75 عسكرياً ومدرعات ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.

ودمرت القوات الروسية مستودعاً للزوارق المسيرة، ودمرت البنية التحتية لمطار عسكري وموقعين لإنتاج المتفجرات والذخيرة ومستودعات وقود ومنصات لصواريخ “نيبتون” الساحلية و”إس-200″ للدفاع الجوي، وأسقطت 3 صواريخ “هيمارس” أمريكية و56 طائرة بدون طيار.

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