بيسكوف: (بريكس) هيئة مكملة للأمم المتحدة وليست بديلاً

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مجموعة “بريكس” هيئة مكملة لمنظمة الأمم المتحدة، ولا تحاول أن تكون بديلاً عن المنظمة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم وفق موقع “RT”: “أن “بريكس” ليست جمعية تحاول أن تحل مكان الأمم المتحدة، بل على عكس ذلك فهي رابطة مكملة للأمم المتحدة ولا تتعارض بأي حال من الأحوال مع طابع الأمم المتحدة العالمي”.

ولفت بيسكوف إلى أن صيغة بريكس تعتبر جذابة للعديد من الدول لأنها تقوم على مبدأ مراعاة المصالح المشتركة، مؤكداً أن بلاده تحترم موقف كازاخستان فيما يتعلق بانضمامها الحالي إلى المجموعة.

وجاء تصريح بيسكوف بعد أن أفادت كازاخستان في وقت سابق بأنها لن تتقدم بطلب للانضمام لمجموعة بريكس في المستقبل القريب.

و”بريكس” هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006 وتضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وانضمت إليها هذا العام مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا، وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجاري 2024 ومن المقرر عقد قمة للمجموعة في قازان الروسية في 22- 24 الشهر الحالي.

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