لازاريني: الدمار في غزة غير مسبوق وتدمير الأونروا واحد من أهداف الحرب

برلين-سانا

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني أن الدمار في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي غير مسبوق، وأن تدمير الأونروا واحد من أهداف الحرب.

ونقلت وكالة وفا عن لازاريني قوله خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم: إن “نحو 70 بالمئة من البنى التحتية في القطاع دمرت، والوضع في غزة مروع بالنسبة إلى عاملي الإغاثة وحجم الدمار غير مسبوق”، مشيراً إلى أن “أغلبية أهالي القطاع تكتظ بهم منطقة لا تتجاوز 10 بالمئة من مساحته الكاملة ونحو 400 ألف شخص محاصرين في شمال القطاع”.

ولفت لازاريني إلى أن تفكيك الأونروا أصبح هدفا من أهداف الحرب، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تفكيك الأونروا وإنهاء دورها الإغاثي.

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