مقتل 94 شخصاً بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

أبوجا-سانا

قتل 94 شخصاً على الأقل، وأصيب 50 آخرون جراء انفجار صهريج للوقود في شمال نيجيريا.

وأفاد الناطق باسم الشرطة لاوان شييسو آدم لفرانس برس بأن العديد من الضحايا كانوا يحاولون جمع الوقود الذي سكب على الطريق بعدما تعرض الصهريج لحادث في ولاية جيغاوا الشمالية في وقت متأخر الثلاثاء، حيث واجه عناصر الشرطة صعوبة في إيقاف السكان.

وتكثر انفجارات صهاريج الوقود في الدولة الأكثر سكاناً في إفريقيا، إذ تعد الكثير من الطرقات رديئة ويسعى السكان عادة لنهب الوقود بعد الحوادث.

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