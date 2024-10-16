مدير المركز الوطني للزلازل لـ سانا: تسجيل هزات ارتدادية ضعيفة في المناطق الشرقية والشمالية

دمشق-سانا

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجلت هزة أرضية عند الساعة العاشرة و46 دقيقة صباح اليوم شرق مدينة ملاطيا بتركيا بنحو 45كم وبقدر 5.9 درجات على مقياس ريختر.

وفي تصريح لسانا أوضح رئيس المركز الدكتور رائد أحمد أنه نتيجة الهزة الأرضية في شرق ملاطيا حدثت هزات أرضية ارتدادية ضعيفة بقوة أقل من 3 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان بعض المحافظات الشرقية والشمالية بسورية .

وبين أحمد أن مركز الهزة في ملاطيا يبعد عن مدينة دمشق 577 كيلو متراً وعن مدينة حلب 250 كيلومتراً وهي بعيدة نسبياً عن المدن السورية.

وكان مراسلو سانا أفادوا في وقت سابق اليوم بأن سكان محافظات حلب والحسكة ودير الزور شعروا بهزة أرضية ضعيفة.

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