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كوريا الديمقراطية: أكثر من 1.4 مليون شخص تطوعوا في الجيش خلال أسبوع لمواجهة أي اعتداء على البلاد

2024-10-16

بيونغ يانغ-سانا

أعلنت كوريا الديمقراطية أن أكثر من 1.4 مليون شاب تطوّعوا للانضمام إلى الجيش الشعبي الكوري الديمقراطي هذا الأسبوع لمواجهة أي اعتداءات على أمن واستقلال البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية: إن “هؤلاء الشباب انضموا إلى الجيش لمواجهة أعداء البلاد الذين قاموا بعمل استفزازي خطر بانتهاك سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عبر تسلل للمسيّرات”، مشيرة إلى أن كوريا الديمقراطية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي اعتداء.

وكانت كوريا الديمقراطية أعلنت أن كوريا الجنوبية أقدمت على استفزاز عدائي عبر إرسال مسيرات للتحليق في أجواء البلاد، محذّرة من أن أي تحليق جديد للمسيّرات سيعتبر إعلان حرب وأمرت الجنود المتمركزين عند الحدود بالاستعداد لإطلاق النار.

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