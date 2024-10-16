16 تشرين الأول 1945 -تأسيس منظمة الأغذية والزراعة الفاو

دمشق-سانا
1793 -إعدام الملكة ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة.
1933 -الملك فؤاد يوقع مرسوماً بتأسيس وإنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
1945 -تأسيس منظمة الأغذية والزراعة الفاو.
1946 -إعدام 10 من مجرمي الحرب العالمية الثانية، بعد إدانتهم من قبل محكمة نورنبيرغ.
1948- 16 دولة أوروبية توقع على مشروع مارشال القاضي بتقديم مساعدة اقتصادية أمريكية كبيرة لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
1949 -انتهاء الحرب الأهلية في اليونان.
2002 -افتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة في مصر.
2003 -مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار أمريكي يقضي بقيام قوة متعددة الجنسيات في العراق تحت قيادة أمريكية دون تحديد موعد إعادة السيادة للعراقيين.
من مواليد هذا اليوم..
1868 -أحمد شوقي، شاعر مصري ملقب بأمير الشعراء.
1927 -غونتر غراس، أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1999.
من وفيات هذا اليوم..
1956 -جول ريميه، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
1959 -جورج مارشال، وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953.
أعياد ومناسبات..
اليوم العالمي للتغذية.