16 تشرين الأول 1945 -تأسيس منظمة الأغذية والزراعة الفاو

دمشق-سانا

1793 -إعدام الملكة ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة.

1933 -الملك فؤاد يوقع مرسوماً بتأسيس وإنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

1945 -تأسيس منظمة الأغذية والزراعة الفاو.

1946 -إعدام 10 من مجرمي الحرب العالمية الثانية، بعد إدانتهم من قبل محكمة نورنبيرغ.

1948- 16 دولة أوروبية توقع على مشروع مارشال القاضي بتقديم مساعدة اقتصادية أمريكية كبيرة لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

1949 -انتهاء الحرب الأهلية في اليونان.

2002 -افتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة في مصر.

2003 -مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار أمريكي يقضي بقيام قوة متعددة الجنسيات في العراق تحت قيادة أمريكية دون تحديد موعد إعادة السيادة للعراقيين.

من مواليد هذا اليوم..

1868 -أحمد شوقي، شاعر مصري ملقب بأمير الشعراء.

1927 -غونتر غراس، أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1999.

من وفيات هذا اليوم..

1956 -جول ريميه، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

1959 -جورج مارشال، وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي للتغذية.