المقاومة اللبنانية تسقط طائرة مسيرة ثانية للعدو الإسرائيلي وتستهدف عدداً من مواقعه وتجمعاته ومستوطناته

بيروت-سانا

أسقطت المقاومة الوطنية اللبنانية مساء اليوم طائرة مسيرة ثانية للعدو الإسرائيلي من نوع هرمز وواصلت عملياتها النوعية ضد تجمعات جنوده ومواقع انتشاره وتصدت لمحاولات تسلله عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقالت المقاومة اللبنانية إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، قام مقاتلو المقاومة في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة السادسة مساء بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمز 450 وقد شوهدت تحترق في أجواء فلسطين المحتلة”.

وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها أسقطت طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي واستهدفت ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية وأعلنت المقاومة استهداف قاعدة نفتالي قرب صفد بصلية صاروخية كبيرة، وكذلك استهداف العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

كما استهدفت المقاومة اللبنانية مرتين مربض الزاعورة بصليتين صاروخيتين ومربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية واستهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط عيتا الشعب بصلية صاروخية.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت ثلاث جرافات ودبابة ميركافا للعدو الإسرائيلي على أطراف راميا بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح من فيها.

ونفذت المقاومة اللبنانية اليوم 23 عملية استهداف وتصدي للعدو الإسرائيلي وتجمعات جنوده ومواقع انتشاره ومستوطناته وذلك دفاعاً عن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

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