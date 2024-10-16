SCS-NET
الشريط الإخباري

المقاومة العراقية تستهدف موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في وسط فلسطين المحتلة

2024-10-15

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بواسطة طائرة متطورة موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان للمقاومة الليلة إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلونا مساء اليوم، هدفاً حيوياً في وسط أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة”.

وأكدت المقاومة العراقية في ختام بيانها، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت بالطيران المسير فجر أمس موقعاً للعدو الإسرائيلي في غور الأردن بفلسطين المحتلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير موقعاً للعدو الإسرائيلي في غور الأردن

بغداد-سانا استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسير فجر اليوم موقعاً للعدو الإسرائيلي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved