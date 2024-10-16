المقاومة العراقية تستهدف موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في وسط فلسطين المحتلة

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية بواسطة طائرة متطورة موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان للمقاومة الليلة إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلونا مساء اليوم، هدفاً حيوياً في وسط أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة”.

وأكدت المقاومة العراقية في ختام بيانها، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت بالطيران المسير فجر أمس موقعاً للعدو الإسرائيلي في غور الأردن بفلسطين المحتلة.

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