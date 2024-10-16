ضمن فعاليات معرض الكتاب.. ندوة فكرية حول صقر عليشي بمناسبة اختياره شاعر الدورة العاشرة ليوم الشعر العربي لعام 2024 من منظمة الألكسو

دمشق-سانا

نظمت الهيئة العامة السورية للكتاب الروم ندوة خاصة حول شعر الشاعر صقر عليشي بمناسبة اختياره شاعر الدورة العاشرة ليوم الشعر العربي لعام 2024 من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو ضمن برنامج الفعاليات الثقافية المرافقة لمعرض الكتاب السوري الثالث، المقام حالياً في مكتبة الأسد الوطنية في دمشق، الندوة التي حضرها الشاعر المحتفى به صقر عليشي وعدد من المثقفين والإعلاميين أدارها الدكتور عاطف البطرس وشارك فيها الدكتور سعد الدين كليب، والدكتور وائل بركات، والأستاذ بيان الصفدي.

واستعرض الدكتور البطرس التجربة الشعرية للشاعر عليشي، التي لم يركن فيها إلى المألوف، وما استبدت به سلطة النموذج، بل كان في هذه التجربة متخطياً لما اعتاد عليه كتاب القصيدة، سواء في لغتها أم مخيلتها أم موضوعها.

وتحدث الدكتور سعد الدين كليب عن القضايا الجمالية والفنية والأسلوبية في شعر الشاعر عليشي، مبيناً أن شعره يقوم على الجمال واللطافة في مختلف الظواهر الطبيعية والاجتماعية، وهو ما جعل جمالية القبح تغيب غياباً شبه تام عن منتجه الأدبي، لافتاً إلى أن الشاعر استعاض عنها بجمالية الفكاهة وبساطة الأسلوب وجوانب المتعة.

وقدم الدكتور وائل بركات قراءة بعنوان: “وعي الذات الشاعرة في ديوان أعالي الحنين- سيرة ذاتية لصقر عليشي”، ورصد فيها السيرة الذاتية للشاعر صقر عليشي في ديوانه أعالي الحنين، مبيناً أن الشاعر عليشي دخل المغامرة في هذا الديوان وغيره، وأضفى على السيرة جمالاً ودلالات إيحائية وخيالات إبداعية هي من أساسيات النص الشعري.

ورأى الأستاذ بيان الصفدي أن شعر عليشي يشكل علامة فارقة في جيله، وهو حريص في كل مجموعة على إضافة جديد إلى تجربته، كما أن شعره ينتمي فنياً إلى تيار الشعراء الذين اختاروا السهل الممتنع، بما يحمله من وجدان متدفِّق، ورغبة الإيصال إلى القارئ، مع إيمان ثابت بأن على الشعر أن يكون جميلاً وممتعاً ومؤثراً.

وشهد ختام الندوة توقيع الشاعر صقر عليشي أعماله الشعرية وسط عدد من الأصدقاء والمحبين.

يزن المصري

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