ابتكارات ومشروعات تطبيقية في معرض كلية الهندسة الميكانيكية ‏والكهربائية بجامعة دمشق

دمشق-سانا

للعام السابع على التوالي تحتضن كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق معرض مشروعات ‏تخرج وأبحاث الطلاب المتميزة لعام 2024، والذي تقيمه بالتعاون مع ‏وزارات وجهات علمية وشركات وفعاليات اقتصادية.‏

المعرض الذي يقام تحت عنوان: “الإبداع والابتكار أساس التنمية” ويستمر أربعة أيام، تشارك فيه جامعات حكومية وخاصة ويهدف إلى تطوير مشاريع وابتكارات الطلاب التطبيقية والبحثية لتصبح منتجاً قابلاً للتسويق وخلق فرص عمل من خلال التواصل بين الشركات الصناعية والهيئة التعليمية المشرفة على المشاريع والطلاب الذين قاموا بتنفيذ المشاريع وتحقيق التواصل مع الجهات والشركات الراغبة في طرح مواضيع أو مشاريع لتطويرها في الأعوام القادمة.

وفي لقاءات مع سانا بيّن الدكتور سامر حسام الدين من قسم التصميم الميكانيكي في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق أن القسم يشارك في المعرض بـ 30 مشروع تخرج تم انتقاؤها من نحو 60 مشروعاً، موضحاً أهمية المعرض من ناحية التشبيك مع سوق العمل والمهتمين والفعاليات الاقتصادية وتمكين الطلاب من عرض مشاريعهم وإيصال خطابهم ورسالتهم للسوق وردم الفجوة بينهم وبينه، معرباً عن أمله بأن تلقى الرعاية والاهتمام من الجهات المعنية.

الدكتورة غادة سعد رئيسة قسم الهندسة الطبية في جامعة تشرين قالت: نشارك للمرة الرابعة في المعرض بـ 23 مشروعاً 18 منها من قسم الهندسة الطبية والباقي مشاريع من قسم الحاسبات والبحرية والميكاترونيك والطاقة وأغلبها تصب في الذكاء الصنعي الذي هو عصب الحياة مستقبلاً وتم انتقاؤها بشكل جيد بحيث تكون قابلة للتطبيق وتعالج مشكلات حية وموجودة في المجتمع.

ومن جامعة حماة لفت الدكتور أحمد كردي عميد الكلية التطبيقية بجامعة حماة إلى أن مشاركة الجامعة تتضمن 12 مشروعاً متنوعاً تمحور بعضها حول استخدام تقنيات كهربائية مثل طابعة ثلاثية الأبعاد ومشاريع أخرى ركزت على الذكاء الاصطناعي مثل “نظارة” مزودة بكاميرا تقوم بمعالجة الصور وتستخدم لمساعدة ذوي الإعاقة وجهاز روبوت لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية مجنزر ومانع للانزلاق وأيضاً مشاريع أخرى لاكتشاف أمراض النباتات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتصميم مولد تيار كهربائي مستمر متعدد الجهود غير موجود في السوق المحلية وكذلك مشروع نظام ملاحق شمسي ثنائي المحاور لملاحقة ميلان الشمس حسب أوقات الذروة بحيث يتم استثمار طاقة الشمس طوال فترة النهار، مشيراً إلى أن جامعة حماة تشارك للعام الثالث على التوالي في المعرض وكانت المشاركة إيجابية جداً.

ومن حلب قال الدكتور محمد سلطان مدير مركز الابتكار بجامعة حلب: نشارك بعشرة مشاريع إبداعية فيها قيم مضافة من براءات اختراع جديدة في مجالات مختلفة صناعية واقتصادية وطبية وكلها تتميز بالجدة والأصالة وقابلية التصنيع لخدمة القطاع الصناعي والاستثمار فيه بأيادٍ وخبرات وطنية، لافتاً إلى أن مجلس المركز يضم مندوبين وممثلين لغرف التجارة والصناعة والزراعة ونقابة المهندسين يتم عرض مشاريع الطلاب عليهم لفتح المجال أمام إمكانية استثمارها وتحويلها إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والاستفادة منها على المستوى الوطني.

ومن المقرر أن يتم في ختام المعرض اختيار 15 مشروعاً من أصل 230 مشروعاً مشاركاً بناءً على تقييم لجان التحكيم المتخصصة، لتكريمهم من قبل حاضنة نمو التقنية.

هيلانه الهندي

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