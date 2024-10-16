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فنلندا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على “إسرائيل”

2024-10-15

هلسنكي-سانا

دعت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، الاتحاد الأوروبي إلى فرض مزيد من العقوبات على “إسرائيل”، على خلفية تصعيدها التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المباحثات حول توسيع هذه العقوبات مستمرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات صحفية عقب مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم، لفتت فالتونين إلى أنه يجب اتخاذ خطوة واضحة ضد “إسرائيل” بعد تصعيدها التوتر في المنطقة، مضيفة إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مستوطنين اغتصبوا أراضي فلسطينية، عام 2024، يمكن توسيعها لتشمل مسؤولين إسرائيليين أيضاً.

وأعلن الاتحاد الأوروبي منتصف شهر تموز الماضي فرض عقوبات على مستوطنين وثلاث منظمات إسرائيلية بسبب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع في شهر آذار الماضي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.

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