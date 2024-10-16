تنظيم 93 ضبطاً تموينياً في محافظة اللاذقية بينها مخالفة لمحطة وقود

اللاذقية-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية من خلال متابعتها للأسواق خلال اليومين الماضيين 93 ضبطاً تموينياً في محافظة اللاذقية تنوعت بين مخالفة نقص في عداد مضخة بنزين لإحدى محطات الوقود وضبوط تموينية مختلفة.
وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تنظيم ضبط تمويني بحق محطة محروقات بريف جبلة بمخالفة نقص في عداد مضحة البنزين بمقدار 1.30 ليتر لكل عشرين ليتراً إضافة إلى عشرة ضبوط تموينية بمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع للمواطنين بحق مخابز في القرداحة وجبلة وريف جبلة ومخالفة إنتاج خبز سيئ النوعية بحق مخبز في مزار القطرية إضافة إلى ضبط مخالفة البيع بسعر زائد بحق مطعم شعبي وثلاثة ضبوط تموينية بمخالفة حيازة وعرض مواد غذائية وغير غذائية للبيع منتهية الصلاحية.
كما تم تنظيم ضبط مخالفة بوجود حشرات حية في مادة الأرز المعروضة للبيع للمواطنين وستة عشر ضبطاً تموينياً بحق مسالخ فروج وسيارات توزيع فروج بمخالفات عدم حيازة فواتير شراء وإعطاء فواتير غير نظامية والإعلان بسعر زائد إضافة لضبط تمويني بمخالفة فرم لحم الفروج بشكل مسبق.
وأضاف زاهر: إنه تم تنظيم ستين ضبطاً تموينياً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء كما تم سحب عشر عينات لمواد غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
منال عجيب
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