تنظيم 93 ضبطاً تموينياً في محافظة اللاذقية بينها مخالفة لمحطة وقود

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية من خلال متابعتها ‏للأسواق خلال اليومين الماضيين 93 ضبطاً تموينياً في محافظة اللاذقية ‏تنوعت بين مخالفة نقص في عداد مضخة بنزين لإحدى محطات الوقود ‏وضبوط تموينية مختلفة. ‏

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر في ‏تصريح لمراسلة سانا أنه تم تنظيم ضبط تمويني بحق محطة محروقات بريف ‏جبلة بمخالفة نقص في عداد مضحة البنزين بمقدار 1.30 ليتر لكل عشرين ‏ليتراً إضافة إلى عشرة ضبوط تموينية بمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة ‏للبيع للمواطنين بحق مخابز في القرداحة وجبلة وريف جبلة ومخالفة إنتاج ‏خبز سيئ النوعية بحق مخبز في مزار القطرية إضافة إلى ضبط مخالفة ‏البيع بسعر زائد بحق مطعم شعبي وثلاثة ضبوط تموينية بمخالفة حيازة ‏وعرض مواد غذائية وغير غذائية للبيع منتهية الصلاحية.‏

كما تم تنظيم ضبط مخالفة بوجود حشرات حية في مادة الأرز المعروضة ‏للبيع للمواطنين وستة عشر ضبطاً تموينياً بحق مسالخ فروج وسيارات ‏توزيع فروج بمخالفات عدم حيازة فواتير شراء وإعطاء فواتير غير نظامية ‏والإعلان بسعر زائد إضافة لضبط تمويني بمخالفة فرم لحم الفروج بشكل ‏مسبق.‏

وأضاف زاهر: إنه تم تنظيم ستين ضبطاً تموينياً بمخالفة عدم الإعلان عن ‏الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء كما تم سحب عشر عينات لمواد غذائية ‏وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة والتحقق من مطابقتها للمواصفات ‏القياسية السورية.‏

منال عجيب

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