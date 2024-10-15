الموارد المائية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي‏ تبحثان آفاق التعاون المشترك ‏

دمشق-سانا
بحث وزير الموارد المائية المهندس معتز قطان مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية سوديبتو موكرجي والوفد المرافق آفاق التعاون بين الجانبين.
ولفت الوزير قطان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم إلى التعاون الفني المستمر بين الوزارة والأمم المتحدة والمنظمات والبرامج التابعة لها، منوهاً بالأثر الإيجابي الملموس لهذا التعاون.
وعرض قطان للدور الذي تقوم به وزارة الموارد المائية في إدارة قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والري وإدارة واستثمار الموارد ولاسيما في ظل التغيرات المناخية والشح المائي حالياً، مشيراً إلى ضرورة العمل على رفع مستوى التنسيق والتعاون لتسريع إنجاز المشاريع قيد التنفيذ وتجاوز المعوقات بهدف الاتجاه إلى مشاريع أخرى مستقبلاً.
من جهته بيّن موكرجي رؤية المنظمة لمجالات التعاون المستقبلي وخاصةً في نطاق حماية وترشيد المصادر المائية ودعم التكيف مع التغيرات المناخية وحماية البيئة، حيث إن قطاعات المياه والطاقة وآثار التغير المناخي تعتبر الإطار العام لعمل المنظمة في دعم التعافي المبكر لسورية.
حضر الاجتماع معاونا الوزير المهندس جهاد كنعان والمهندس عماد فتال ومستشار الوزير المهندس أسامة الأخرس.
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