الموارد المائية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي‏ تبحثان آفاق التعاون المشترك ‏

دمشق-سانا ‏

بحث وزير الموارد المائية المهندس معتز قطان مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي في سورية سوديبتو موكرجي والوفد المرافق آفاق التعاون بين الجانبين.‏

ولفت الوزير قطان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم إلى التعاون الفني ‏المستمر بين الوزارة والأمم المتحدة والمنظمات والبرامج التابعة لها، منوهاً بالأثر ‏الإيجابي الملموس لهذا التعاون.‏

‏وعرض قطان للدور الذي تقوم به وزارة الموارد المائية في إدارة قطاعات مياه ‏الشرب والصرف الصحي والري وإدارة واستثمار الموارد ولاسيما في ظل ‏التغيرات المناخية والشح المائي حالياً، مشيراً إلى ضرورة العمل على رفع مستوى ‏التنسيق والتعاون لتسريع إنجاز المشاريع قيد التنفيذ وتجاوز المعوقات بهدف الاتجاه ‏إلى مشاريع أخرى مستقبلاً.‏

من جهته بيّن موكرجي رؤية المنظمة لمجالات التعاون المستقبلي وخاصةً في نطاق ‏حماية وترشيد المصادر المائية ودعم التكيف مع التغيرات المناخية وحماية البيئة، ‏حيث إن قطاعات المياه والطاقة وآثار التغير المناخي تعتبر الإطار العام لعمل ‏المنظمة في دعم التعافي المبكر لسورية.‏

حضر الاجتماع معاونا الوزير المهندس جهاد كنعان والمهندس عماد فتال ومستشار ‏الوزير المهندس أسامة الأخرس.‏

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