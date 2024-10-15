أنشطة ترفيهية لـ 50 طفلاً من جمعية رعاية المكفوفين بحمص بمناسبة يوم العصا البيضاء

حمص-سانا

نظم فريق مهارات الحياة وفريق الأنشطة التابع لجمعية رعاية المكفوفين بحمص اليوم مجموعة من الأنشطة الترفيهية، شارك فيها نحو 50 طفلاً من جمعية رعاية المكفوفين بحمص بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.

النشاط الذي أقيم في قسم الأطفال بمديرية ثقافة حمص وحديقة المركز الثقافي تضمن مجموعة من الألعاب التعليمية والترفيهية والمباريات وفقرات التعارف وكسر الجليد بين الأطفال.

وبينت مسؤولة فريق مهارات الحياة بحمص صبا وسوف أن الفعالية تضمنت إضافة إلى الفقرات الترفيهية فقرة تعلم الرسم التي تؤهل الأطفال المكفوفين للمشاركة في المسابقات الخاصة لذوي الإعاقة، إضافة إلى مجموعة من النشاطات التفاعلية والحركية كالكرات والحكواتي.

بدورها أشارت المهندسة رانيا زكريا مديرة المركز التعليمي لجمعية رعاية المكفوفين بحمص إلى أن هذا النشاط أقيم بمناسبة يوم العصا البيضاء، وهو يوم عالمي للتذكير بحقوق المكفوفين، وأهمية العصا البيضاء في تمكين المكفوف من ارتياد الأماكن العامة وإعطائه الشعور بالأمان والاستقلالية.

وأضافت: إنه تم التركيز على الأنشطة التي تخدم الهدف من هذا النشاط، وتكييف الألعاب بما يتناسب مع وضع الأطفال، بإشراف فريق عمل مختص.

لارا أحمد

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