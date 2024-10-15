الزراعة تحدد مكان عيد الشجرة المركزي وتطلق حملات تشجير وطنية‏

دمشق-سانا‏

أطلقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حملات التشجير الوطنية لإعادة تحريج ‏المواقع الحراجية الجديدة والمحروقة والمتدهورة وزيادة رقعة المساحات الخضراء، ‏وحددت مكان الاحتفال المركزي بعيد الشجرة الـ 73 الذي يصادف يوم الخميس ‏الأخير من العام 2024 في موقع مسحرة بمحافظة القنيطرة، وذلك تحت شعار “جولاننا تاج صمودنا وأشجاره عنوان ثباتنا”.‏

وبين مدير الحراج في الوزارة الدكتور علي ثابت أن مساحة الموقع تبلغ 6 هكتارات، ‏ويتميز بوجود نبت طبيعي من الزعرور البري، وسيتم تشجيره بـ 6000 غرسة ‏حراجية متنوعة من الزعرور والسنديانيات، وبما يتلاءم مع الظروف البيئية والمناخية ‏والأرضية للمنطقة.‏

وأشار ثابت إلى أن الوزارة تسعى إلى تكريس مفهوم الاستدامة في زراعة الأشجار ‏الحراجية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي من خلال تعزيز التنوع ‏الحيوي، وذلك عبر الدعوات التي تطلقها للمشاركة بحملات التشجير الوطنية خلال ‏الفترة الممتدة من 1/11/2024 ولغاية 31/3/2025.

وأوضح ثابت أن المشاركة بهذه الحملات لا تقتصر على زراعة الغراس فقط بل تكون ‏بمتابعتها ورعايتها وحمايتها من التعديات، وتقديم ما يلزم لضمان نجاحها، لتكون نواة ‏لغابة مستقبلية تسهم في زيادة رقعة المساحات الخضراء وترميم الغابات الطبيعية ‏المحيطة بها.‏

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