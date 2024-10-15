الزراعة تحدد مكان عيد الشجرة المركزي وتطلق حملات تشجير وطنية‏

دمشق-سانا
أطلقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حملات التشجير الوطنية لإعادة تحريج المواقع الحراجية الجديدة والمحروقة والمتدهورة وزيادة رقعة المساحات الخضراء، وحددت مكان الاحتفال المركزي بعيد الشجرة الـ 73 الذي يصادف يوم الخميس الأخير من العام 2024 في موقع مسحرة بمحافظة القنيطرة، وذلك تحت شعار “جولاننا تاج صمودنا وأشجاره عنوان ثباتنا”.
وبين مدير الحراج في الوزارة الدكتور علي ثابت أن مساحة الموقع تبلغ 6 هكتارات، ويتميز بوجود نبت طبيعي من الزعرور البري، وسيتم تشجيره بـ 6000 غرسة حراجية متنوعة من الزعرور والسنديانيات، وبما يتلاءم مع الظروف البيئية والمناخية والأرضية للمنطقة.
وأشار ثابت إلى أن الوزارة تسعى إلى تكريس مفهوم الاستدامة في زراعة الأشجار الحراجية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي من خلال تعزيز التنوع الحيوي، وذلك عبر الدعوات التي تطلقها للمشاركة بحملات التشجير الوطنية خلال الفترة الممتدة من 1/11/2024 ولغاية 31/3/2025.
وأوضح ثابت أن المشاركة بهذه الحملات لا تقتصر على زراعة الغراس فقط بل تكون بمتابعتها ورعايتها وحمايتها من التعديات، وتقديم ما يلزم لضمان نجاحها، لتكون نواة لغابة مستقبلية تسهم في زيادة رقعة المساحات الخضراء وترميم الغابات الطبيعية المحيطة بها.
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