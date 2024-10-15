التربية: الموافقة على تحديد مركز عمل 20 عاملاً تقدموا بطلباتهم عبر المنصة ‏الإلكترونية‏

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية اليوم قائمة جديدة تتضمن الموافقة على تحديد مركز عمل 20 عاملاً ممن تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية لخدمات العاملين.
مديرة التنمية الإدارية في الوزارة ناديا الجغصي أوضحت أنه بعد حصر جميع الطلبات المقدمة من خلال المنصة والمخالفة لأسس التحديد وبعد إجراء عملية التقاطع فيما بينها، تبين إمكانية تحديد مركز عمل 20 عاملاً بالتبادل نفس الشهادة والوظيفة بما لا يؤثر على سير العملية التربوية وعليه تمت الموافقة على تحديد مركز عملهم.
مدير المعلوماتية في الوزارة المهندس نجيب سلق أشار إلى أن المنصة الإلكترونية تتيح المجال لإجراء التقاطعات بين طلبات العاملين وشهاداتهم، وبالتالي إجراء عملية تبادل الشواغر بينهم بشكل دقيق، وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس، مبيناً أنه تمت إضافة خدمتين إضافيتين للمنصة هما إلغاء تحديد مركز العمل، ونقل تحديد مركز العمل.
ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على الأسماء الدخول إلى موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على الفيس بوك.
رحاب علي
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen