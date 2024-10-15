التربية: الموافقة على تحديد مركز عمل 20 عاملاً تقدموا بطلباتهم عبر المنصة ‏الإلكترونية‏

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التربية اليوم قائمة جديدة تتضمن الموافقة على تحديد مركز عمل 20 عاملاً ممن تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية لخدمات العاملين.‏

مديرة التنمية الإدارية في الوزارة ناديا الجغصي أوضحت أنه بعد حصر جميع ‏الطلبات المقدمة من خلال المنصة والمخالفة لأسس التحديد وبعد إجراء عملية التقاطع ‏فيما بينها، تبين إمكانية تحديد مركز عمل 20 عاملاً بالتبادل نفس الشهادة ‏والوظيفة بما لا يؤثر على سير العملية التربوية وعليه تمت الموافقة على تحديد ‏مركز عملهم. ‏

مدير المعلوماتية في الوزارة المهندس نجيب سلق أشار إلى أن المنصة الإلكترونية ‏تتيح المجال لإجراء التقاطعات بين طلبات العاملين وشهاداتهم، وبالتالي إجراء عملية ‏تبادل الشواغر بينهم بشكل دقيق، وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس، ‏مبيناً أنه تمت إضافة خدمتين إضافيتين للمنصة هما إلغاء تحديد مركز العمل، ونقل تحديد ‏مركز العمل.‏

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على الأسماء الدخول إلى موقعها الإلكتروني أو ‏صفحتها الرسمية على الفيس بوك.‏

رحاب علي

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