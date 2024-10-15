آليات التعاون المشترك محور مباحثات محافظ ريف دمشق مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان

‏ريف دمشق-سانا ‏

بحث محافظ ريف دمشق أحمد خليل اليوم مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في ‏سورية مورييل مافيكو والوفد المرافق آليات التعاون المشترك وسبل توسيع أنشطة ‏ومشاريع الصندوق في المحافظة. ‏

وقدم خليل خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة شرحاً عن الأوضاع ‏الاقتصادية والإنسانية الصعبة في سورية التي تسببت بها الإجراءات الاقتصادية ‏الجائرة أحادية الجانب على الشعب السوري ونهب ثرواته، وما تتطلبه الظروف المستجدة من تعاون ‏أوسع مع وكالات الأمم المتحدة للحد من تفاقم هذه الأوضاع.‏

وأكد خليل استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لتطوير أعمال الصندوق بما ينعكس ‏إيجاباً على أوضاع المستفيدين، لافتاً إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون لتسهيل ‏إنجازها وتحسين واقع الخدمات المقدمة. ‏

من جانبها استعرضت مافيكو نشاطات صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية ‏وبرنامج الصندوق في محافظة ريف مشق والمساهمة التي قدمها في الاستجابة لدخول ‏العائلات الوافدة من لبنان إلى سورية بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات غير ‏الحكومية. ‏

وأشارت مافيكو إلى أن الصندوق مهتم بتوسيع التعاون والتعرف على الاحتياجات ‏المستجدة وتطوير العمل بما يخص قضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ‏وتقديم الخدمات وكل النشاطات التي يعنى بها.

سفيرة اسماعيل

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