آليات التعاون المشترك محور مباحثات محافظ ريف دمشق مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان

ريف دمشق-سانا
بحث محافظ ريف دمشق أحمد خليل اليوم مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية مورييل مافيكو والوفد المرافق آليات التعاون المشترك وسبل توسيع أنشطة ومشاريع الصندوق في المحافظة.
وقدم خليل خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة شرحاً عن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في سورية التي تسببت بها الإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب على الشعب السوري ونهب ثرواته، وما تتطلبه الظروف المستجدة من تعاون أوسع مع وكالات الأمم المتحدة للحد من تفاقم هذه الأوضاع.
وأكد خليل استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لتطوير أعمال الصندوق بما ينعكس إيجاباً على أوضاع المستفيدين، لافتاً إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون لتسهيل إنجازها وتحسين واقع الخدمات المقدمة.
من جانبها استعرضت مافيكو نشاطات صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية وبرنامج الصندوق في محافظة ريف مشق والمساهمة التي قدمها في الاستجابة لدخول العائلات الوافدة من لبنان إلى سورية بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وأشارت مافيكو إلى أن الصندوق مهتم بتوسيع التعاون والتعرف على الاحتياجات المستجدة وتطوير العمل بما يخص قضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتقديم الخدمات وكل النشاطات التي يعنى بها.
سفيرة اسماعيل
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