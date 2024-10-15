التربية الفلسطينية: 11406 طلاب استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة

القدس المحتلة-سانا

كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن 11406 طلاب استشهدوا و18556 أصيبوا خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة وفا عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 11292 والذين أصيبوا إلى 17965 فيما استشهد في الضفة 114 طالباً وأصيب 591، إضافة إلى اعتقال 439.

وأشارت الوزارة إلى أن 550 معلماً وإدارياً استشهدوا، وأصيب 3717 بجروح في القطاع والضفة، واعتقل أكثر من 145 في الضفة، بينما تعرضت 427 مدرسة، 65 منها تابعة لوكالة الأونروا للقصف والتخريب في القطاع ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بـ 124 منها و62 للتدمير الكامل.

ولفتت الوزارة إلى أن 718 ألف طالب في القطاع ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

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