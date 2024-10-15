مقتل 4 إرهابيين بقصف جوي للطيران العراقي في كركوك

بغداد-سانا

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة القضاء على 4 إرهابيين وتدمير وكرهم، بقصف جوي للطيران العراقي في كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن القيادة قولها في بيان: “بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها قطعاتنا الأمنية والجهد الاستخباري الدقيق واستمرار المراقبة الفنية تمكن جهاز مكافحة الإرهاب بتخطيط وإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة من تزويد عمليات قيادة القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن وكر للإرهابيين في منطقة ليلان ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، حيث نفذ سلاح الجو ضربتين جويتين الليلة الماضية على المكان المحدد، وتم القضاء على أربعة إرهابيين”.

وكانت قوات الأمن العراقية ألقت القبض أول أمس على 3 إرهابيين في عمليات أمنية نفذتها فى السليمانية والأنبار شمال وغرب البلاد.

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