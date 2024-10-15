الصليب الأحمر يدعو إلى إيصال المساعدات إلى شمال غزة

القدس المحتلة-سانا

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة إيصال الدعم الإنساني ومن ضمنه الإمدادات الطبية إلى شمال قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من عام.

ونقلت وكالة وفا عن اللجنة قولها في بيان اليوم: إن مستشفيات القطاع تتحمل عبئاً ثقيلاً وتكافح من أجل تلبية احتياجاتها المتزايدة، مشيرة إلى ضرورة احترام المرافق الطبية وتوفير الحماية لها.

وشددت اللجنة الدولية على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في ظل أوامر الإخلاء القسري التي يصدرها الاحتلال في شمال غزة، مبينة أنه ليس بوسع الكثيرين النزوح ببساطة، فمنهم المرضى وذوو إعاقة، وأن القانون الدولي والإنساني يكفل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم إلحاق الأذى بهم.

وما يزال أكثر من 400 ألف فلسطيني محاصرين في شمال قطاع غزة لليوم الحادي عشر، حيث تواصل قوات الاحتلال قصفها واجتياحها البري لمناطق مخيم جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع وسط تجويع وحصار كامل يمنع إدخال الطعام أو المياه أو الدواء أو الوقود.

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